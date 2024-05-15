Гендиректор «Салавата» о Бирюкове в штабе команды: «Посчитали, что Евгений нам поможет. Он спокойный человек, к мнению которого прислушиваются»

Гендиректор «Салавата» объяснил включение Евгения Бирюкова в тренерский штаб.

– Евгений Бирюков завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева». Как появилось это решение?

– Виктор Николаевич Козлов сообщил нам о желании Евгения завершить карьеру и поработать тренером. Он нашел аргументы, чтобы убедить нас. Мы посчитали, что Евгений нам поможет. В течение сезона он много работал с молодыми игроками, оставался с ними после тренировок. Бирюков - спокойный человек, к мнению которого прислушиваются.

– Помимо Бирюкова и Владимира Потапова из «Толпара», клуб не пригласил тренеров со стороны. Считаете, что нынешний штаб приведет «Салават Юлаев» к успеху?

– Абсолютно. Владимир Потапов – очень подкованный специалист. Он привнесет новую базу для принятия верных решений тренерским штабом. Уверяю вас: никакой идиллии не будет, – сказал Ринат Баширов.