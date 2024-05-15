Курьянов о Мишурове: «Адмирал» предоставит ему все условия для развития. Есть уверенность, что он будет готов бороться за место первого вратаря «Авангарда» в сезоне-2025/26»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Адмирал Андрей Мишуров Хоккей

Антон Курьянов высказался о будущем Андрея Мишурова.

«Авангард» продлил контракт с вратарем на 2 года и отдал его в аренду «Адмиралу» до конца сезона-2024/25.

«Андрей – наш воспитанник, имеющий большой потенциал для роста и мотивацию выйти на новый уровень в КХЛ. Но вратарю крайне важно иметь стабильную игровую практику.

В новом сезоне «Адмирал» предоставит Мишурову все необходимые условия для постоянного развития.

Есть уверенность, что в сезоне-2025/2026 Андрей вернется в «Авангард» и будет готов бороться за место первого вратаря», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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