Курьянов о Мишурове: «Адмирал» предоставит ему все условия для развития. Есть уверенность, что он будет готов бороться за место первого вратаря «Авангарда» в сезоне-2025/26»
Антон Курьянов высказался о будущем Андрея Мишурова.
«Авангард» продлил контракт с вратарем на 2 года и отдал его в аренду «Адмиралу» до конца сезона-2024/25.
«Андрей – наш воспитанник, имеющий большой потенциал для роста и мотивацию выйти на новый уровень в КХЛ. Но вратарю крайне важно иметь стабильную игровую практику.
В новом сезоне «Адмирал» предоставит Мишурову все необходимые условия для постоянного развития.
Есть уверенность, что в сезоне-2025/2026 Андрей вернется в «Авангард» и будет готов бороться за место первого вратаря», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.