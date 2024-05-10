Александр Самонов: «В «Салавате» все на хорошем уровне. Были моменты с задержками по зарплате, но руководство старалось это все минимизировать и быстро закрыть»

Теги Салават Юлаев КХЛ Александр Самонов деньги Хоккей

Александр Самонов поделился впечатлениями от игры за «Салават Юлаев».

– Вы год назад перешли в «Салават Юлаев». Как бы в целом резюмировали прошедший год в новом клубе?

– Нормальный сезон, нам пары побед не хватило до первого места в регулярке на Востоке. Есть всегда к чему стремиться, что подчистить.

В клубе все спокойно было, все на хорошем уровне. Да, были моменты с задержками по зарплате, но руководство старалось это все минимизировать и быстро закрыть. В целом, рабочая хорошая атмосфера в раздевалке с инициативным тренерским штабом.    

– Хорошая атмосфера в команде – как это проявляется?

– Ребята друг с другом общаются, много кто с кем. Мне нравится, что к любому можно подойти, все открытые, нет никаких группировок или еще чего-то. Иностранцы приехали и сразу влились – это тоже о чем-то говорит, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.

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