Александр Самонов: «В «Салавате» все на хорошем уровне. Были моменты с задержками по зарплате, но руководство старалось это все минимизировать и быстро закрыть»
Александр Самонов поделился впечатлениями от игры за «Салават Юлаев».
– Вы год назад перешли в «Салават Юлаев». Как бы в целом резюмировали прошедший год в новом клубе?
– Нормальный сезон, нам пары побед не хватило до первого места в регулярке на Востоке. Есть всегда к чему стремиться, что подчистить.
В клубе все спокойно было, все на хорошем уровне. Да, были моменты с задержками по зарплате, но руководство старалось это все минимизировать и быстро закрыть. В целом, рабочая хорошая атмосфера в раздевалке с инициативным тренерским штабом.
– Хорошая атмосфера в команде – как это проявляется?
– Ребята друг с другом общаются, много кто с кем. Мне нравится, что к любому можно подойти, все открытые, нет никаких группировок или еще чего-то. Иностранцы приехали и сразу влились – это тоже о чем-то говорит, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.