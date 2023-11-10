Михаил Анисин: «Худобин играет за «Сокол» – это повышает статус ВХЛ. Значит, мы не так уж сильно от КХЛ отстаем»
Михаил Анисин считает, что Антон Худобин повышает статус ВХЛ.
Голкипер выступает за «Сокол» в текущем сезоне ВХЛ.
– Ваш клуб забросил четыре шайбы в ворота самого Антона Худобина.
– Да, но Худобин – голкипер очень высокого уровня. Это я вам точно скажу. Может, он еще в НХЛ вернется. Или в КХЛ сейчас уедет.
Ему очень тяжело забивать. На самом деле я удивлен, что с ним еще не подписал контракт топ-клуб, где есть проблемы с голкиперами.
С другой стороны, когда Худобин играет за «Сокол», это повышает статус всей ВХЛ. Значит, мы не так уж сильно от КХЛ отстаем, – сказал нападающий «Норильска» Михаил Анисин.
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