Михаил Анисин: «Худобин играет за «Сокол» – это повышает статус ВХЛ. Значит, мы не так уж сильно от КХЛ отстаем»

Теги Антон Худобин Михаил Анисин КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Матч ТВ ХК Норильск Хоккей

Михаил Анисин считает, что Антон Худобин повышает статус ВХЛ.

Голкипер выступает за «Сокол» в текущем сезоне ВХЛ.

– Ваш клуб забросил четыре шайбы в ворота самого Антона Худобина.

– Да, но Худобин – голкипер очень высокого уровня. Это я вам точно скажу. Может, он еще в НХЛ вернется. Или в КХЛ сейчас уедет.

Ему очень тяжело забивать. На самом деле я удивлен, что с ним еще не подписал контракт топ-клуб, где есть проблемы с голкиперами.

С другой стороны, когда Худобин играет за «Сокол», это повышает статус всей ВХЛ. Значит, мы не так уж сильно от КХЛ отстаем, – сказал нападающий «Норильска» Михаил Анисин.

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