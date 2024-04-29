«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» (4:3 ОТ после 1:3) в 4-м матче серии. Босер сделал хет-трик с голами на 57:11 и 59:52, Сиссонс не попал в пустые ворота «Кэнакс»

«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» (4:3 ОТ после 1:3) в 4-м матче серии.

«Кэнакс» сделали камбэк в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1).

За 3 минуты до конца матча счет был 3:1 в пользу «Предаторс». Затем Брок Босер забросил 2 шайбы подряд – на 57:11 и 59:52, оформив хет-трик.

В промежутке между его голами форвард клуба из Теннесси Колтон Сиссонс не забил в пустые ворота, попав в штангу.

В овертайме (на 61:02) победную точку поставил .