Мэттьюс о том, что не забил 70 голов за сезон: «Я хотел этого, конечно, но этому просто не суждено было сбыться. Самое важное – команда и ее успех»

Теги Торонто НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс высказался о том, что не достиг отметки 70 голов за сезон.

Форвард «Торонто» не забил в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:6). Он нанес 12 бросков в створ и 1 мимо.

Мэттьюс завершил регулярку с 69 голами в 81 игре.

70 или более голов в лиге не забивали с сезона-1992/93, когда Александр Могильный и Теему Селянне забросили по 76 шайб каждый.

«Я хотел этого, конечно, но этому просто не суждено было сбыться.

Самое важное – это команда и ее успех, я должен быть уверен, что выполняю свою роль лидера в этой команде и помогаю команде побеждать. Вот на чем я сосредоточен», – сказал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

 

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12 комментариев
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И команде не помог и 70 не забил. Такие дела.
+7
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+6
Жалко усатого....
+7
-2
+5
Ответ ЗлойМайор
В этом матче - результат команды был реально не важен! так-то.
"Самое важное – это команда и ее успех", сказал Меттьюс.
+5
-1
+4
Ответ ЗлойМайор
это речь по факту. не мог же он сказать , что клал на команду, и хотел только забить! не надо быть таким деревянным плиз.
Ну я и написал, что он и не помог и 70 не забил.
+4
0
+4
Ответ ABarca
Два клуба поставили двух вратарей, причем у Тампы вообще полный ноунейм. Надо умудриться было не забить. Ну и всей командой помочь надо было.
Ты игру то смотрел? Мэтьюсу реально дико не перло. И Томкинс вполне прилично отыграл, причем именно против Мэтьюса))).
+4
0
+4
Ответ ABarca
В отличии от безработных, люди ночью спят, а днем работают. И в обзоре даже было видно, что на Остона особо не играют, а в конце Таварес мог бы пас Усам дать! Не перло... Таким как Остон переть не должно. Им игроки создавать моменты должны
Специально для трудоголиков есть статистика. Мэтьюс провел больше всех времени на площадке и нанес 25% бросков от всей команды. А так да, - никто не помогал. И никакой непрухи не бывает. Это тебе любой спортсмен подтвердит))). https://www.nhl.com/gamecenter/tbl-vs-tor/2024/04/17/2023021304/boxscore
+3
0
+3
Ответ dalmolchun
И команде не помог и 70 не забил. Такие дела.
В этом матче - результат команды был реально не важен! так-то.
+2
-2
0
Ответ dalmolchun
"Самое важное – это команда и ее успех", сказал Меттьюс.
это речь по факту. не мог же он сказать , что клал на команду, и хотел только забить! не надо быть таким деревянным плиз.
+1
-1
0
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