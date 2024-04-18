Мэттьюс о том, что не забил 70 голов за сезон: «Я хотел этого, конечно, но этому просто не суждено было сбыться. Самое важное – команда и ее успех»

Остон Мэттьюс высказался о том, что не достиг отметки 70 голов за сезон.

Форвард «Торонто» не забил в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:6). Он нанес 12 бросков в створ и 1 мимо.

Мэттьюс завершил регулярку с 69 голами в 81 игре.

70 или более голов в лиге не забивали с сезона-1992/93, когда Александр Могильный и Теему Селянне забросили по 76 шайб каждый.

«Я хотел этого, конечно, но этому просто не суждено было сбыться.

Самое важное – это команда и ее успех, я должен быть уверен, что выполняю свою роль лидера в этой команде и помогаю команде побеждать. Вот на чем я сосредоточен», – сказал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.