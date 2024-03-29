39-летний Флери готов продолжить карьеру: «Думал, что это заключительный сезон. Но настроение изменилось. Заново открыл для себя радость игры в хоккей»
Марк-Андре Флери заявил о возможности продолжения хоккейной карьеры.
Действующий договор голкипера и «Миннесоты» рассчитан до завершения этого сезона.
«Сейчас дверь для продолжения карьеры открыта больше, чем в сентябре или октябре.
Я думал, что это мой заключительный сезон. Но настроение изменилось. Тренировочный лагерь сложился непросто, меня беспокоили бедра, мы проигрывали матчи в начале сезона. Я играл не так, как хотел.
Но в итоге я начал чувствовать себя лучше и начал играть лучше. Я заново открыл для себя радость игры в хоккей», – сказал 39-летний вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.
В нынешнем сезоне голкипер провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 17 побед, пропуская в среднем 2,85 шайбы и отражая 89,9% бросков.
и тот поди купил