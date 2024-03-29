39-летний Флери готов продолжить карьеру: «Думал, что это заключительный сезон. Но настроение изменилось. Заново открыл для себя радость игры в хоккей»

Теги Миннесота Марк-Андре Флери НХЛ Хоккей

Марк-Андре Флери заявил о возможности продолжения хоккейной карьеры.

Действующий договор голкипера и «Миннесоты» рассчитан до завершения этого сезона.

«Сейчас дверь для продолжения карьеры открыта больше, чем в сентябре или октябре. 

Я думал, что это мой заключительный сезон. Но настроение изменилось. Тренировочный лагерь сложился непросто, меня беспокоили бедра, мы проигрывали матчи в начале сезона. Я играл не так, как хотел. 

Но в итоге я начал чувствовать себя лучше и начал играть лучше. Я заново открыл для себя радость игры в хоккей», – сказал 39-летний вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.

В нынешнем сезоне голкипер провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 17 побед, пропуская в среднем 2,85 шайбы и отражая 89,9% бросков.

14 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Флери - прям как хоккейный Буффон !
Флерище!
+31
-7
+24
Флери - прям как хоккейный Буффон !
+24
-4
+20
Синдром Ковальчука
+13
-4
+9
Там ЦСКА вратаря ищет. Единственное условие, военный билет.
+16
-9
+7
Ответ Александр Коваль
Синдром Ковальчука
Яромир Ягр скажет Флери и Ковальчуку: пфффффф! Подержите моё пиво парни.
+4
0
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Похоже и деньги хорошие дают!)
+2
-1
+1
Цветок красавчик
+1
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Ответ Ыжык
Там ЦСКА вратаря ищет. Единственное условие, военный билет.
а у тебя наверно белый билет военный
и тот поди купил
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0
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Ответ Александр Коваль
Синдром Ковальчука
Тоже ради бабок играет?
+1
0
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