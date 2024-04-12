Создатель Кубка Гагарина про неуважение к трофею: «Сердце болит, когда видишь, что наливают туда окрошку и половником ее вычерпывают»

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Создатель Кубка Гагарина высказался относительно неуважения игроков к трофею.

Это касается моментов, когда хоккеисты получают Кубок Гагарина на сутки, и иногда трофей используется как кухонная принадлежность.

«Честно говоря, считаю, что это неуважением к трофею. Но дело не только в неуважении, они же еще и портят его – царапают и так далее.

У любого изделия, в том числе ювелирного, есть определенный срок службы.

Сердце болит, когда видишь, что наливают туда окрошку и половником ее вычерпывают», – сказал создатель Кубка Гагарина Владимир Майзель.

Создатель Кубка Гагарина: «Кубок был признан одним из лучших по дизайну среди хоккейных трофеев. Кубок Стэнли – обычная дешевая чашка, которую купили в магазине»

5 комментариев
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Ещё и на кефире
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А из Кубка Стэнли, например, потребляли пельмешки. И много ещё чего.
Такая традиция )))
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После этого должно последовать предложение о запрете подобных вакханалий:)Иначе какой смысл так переживать?
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Поэтому надо сделать дубликаты, если ещё не сделали, и отдавать двойник кубка на растерзание. Чтобы совсем уж скрепно и традиционно было :)
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Ещë спасибо что не борщ.
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