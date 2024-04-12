Защитник «Векше» Купер интересен клубам КХЛ. У него 318 минут штрафа за 202 игры в Швеции

Теги возможные переходы чемпионат Швеции КХЛ Векше Брайан Купер Хоккей

Брайан Купер может перейти в клуб КХЛ.

Несколько команд лиги рассматривают возможность приобретения 30-летнего защитника Брайана Купера, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Последние пять сезонов американец выступает в Швеции, четыре из которых – в чемпионате Швеции.

В нынешнем сезоне Купер играет за «Векше». В регулярном чемпионате Швеции он сыграл 51 матч и набрал 16 (2+14) баллов при полезности «плюс 10 «и 115 минутах штрафа. В плей-офф он провел 8 игр и набрал 5 (1+4) баллов.

В общей сложности в чемпионате Швеции хоккеист сыграл 202 матча и отметился 72 (12+60) баллами при 318 минутах штрафа.

3 комментария
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Ща клубы наберут шлаку типа этого. Они понатворят дичи в КХЛ. Фхр все это соберёт, подошьет и в минспорта. И расскажут в красках какие плохие легионеры, как их нужно запретить, как они отнимают места у наших, а сами творят непотребство. Так и уберут вообще легионеров. Только через паспорт.
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А ещё раздадут гражданство, тому самому шлаку
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Последние 5 лет играет в Швеции из них 4 в Швеции, где-то ошибка
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