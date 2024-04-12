Защитник «Векше» Купер интересен клубам КХЛ. У него 318 минут штрафа за 202 игры в Швеции

Брайан Купер может перейти в клуб КХЛ.

Несколько команд лиги рассматривают возможность приобретения 30-летнего защитника Брайана Купера, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Последние пять сезонов американец выступает в Швеции, четыре из которых – в чемпионате Швеции.

В нынешнем сезоне Купер играет за « ». В регулярном чемпионате Швеции он сыграл 51 матч и набрал 16 (2+14) баллов при полезности «плюс 10 «и 115 минутах штрафа. В плей-офф он провел 8 игр и набрал 5 (1+4) баллов.

В общей сложности в чемпионате Швеции хоккеист сыграл 202 матча и отметился 72 (12+60) баллами при 318 минутах штрафа.