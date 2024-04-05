Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи». Награду вручают за высокое мастерство и верность хоккею

Теги Питтсбург Оттава Торонто Каролина Вашингтон Флорида Сидни Кросби НХЛ Клод Жиру Ти Джей Оши Фредерик Андерсен Оливер Экман-Ларссон Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи».

Каждая команда выдвинула по одному кандидату на приз, ежегодно вручаемый в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

Стало известно, что «Торонто» номинировал Илью Самсонова. В январе россиянин прошел процедуру драфта отказов, после чего 10 дней работал с фарм-клубом. После возвращения в НХЛ Самсонов смог снова закрепиться в составе.

В число претендентов попал Фредерик Андерсен из «Каролины», пропустивший несколько месяцев в этом сезоне из-за проблемы со свертываемостью крови.

Номинированы также, в частности, Сидни Кросби («Питтсбург»), Клод Жиру («Оттава»), Оливер Экман-Ларссон («Флорида») и Ти Джей Оши («Вашингтон»).

В прошлом году премию получил защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.

Обладатель трофея станет известен в июне. Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Торторелла принял вызов и выдвинул Федотова.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий