Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи». Награду вручают за высокое мастерство и верность хоккею

Илья Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи».

Каждая команда выдвинула по одному кандидату на приз, ежегодно вручаемый в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

Стало известно, что «Торонто» номинировал Илью Самсонова. В январе россиянин прошел процедуру драфта отказов, после чего 10 дней работал с фарм-клубом. После возвращения в НХЛ Самсонов смог снова закрепиться в составе.

В число претендентов попал Фредерик Андерсен из «Каролины», пропустивший несколько месяцев в этом сезоне из-за проблемы со свертываемостью крови.

Номинированы также, в частности, Сидни Кросби («Питтсбург»), Клод Жиру («Оттава»), Оливер Экман-Ларссон («Флорида») и Ти Джей Оши («Вашингтон»).

В прошлом году премию получил защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.

Обладатель трофея станет известен в июне. Полный список номинантов можно посмотреть здесь.