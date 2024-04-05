Овечкин против «Питтсбурга»: 1-й гол за 5 матчей, 8 бросков в створ и 4 мимо, 6 хитов и «минус 2» за 22:21

Теги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин прервал безголевую серию из 4 игр, забив «Питтсбургу».

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (1:4) при игре в большинстве. 

На счету 38-летнего россиянина стало 60 (27+33) очков в 72 играх в текущем сезоне при полезности «минус 22». 

Сегодня Овечкин (22:21, 6:06 – в большинстве, «минус 2») нанес 8 бросков в створ и 4 мимо, применил 6 силовых приемов, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

Овечкин забил 849-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 45 шайб

5 комментариев
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О, Хейтеры теперь на плюс-минус налегать будут. А где же "да он и 15 за сезон" не выбьет?
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30+ выбить бы до конца рег. сезона, каждая шайба на вес золота
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Ответ Bartez1986
О, Хейтеры теперь на плюс-минус налегать будут. А где же "да он и 15 за сезон" не выбьет?
Лучший +/- Овечкина за сезон +45
Лучший +/- Малкина смешные +18
Снова Шумову сделали больно.
Ещё бы Вашингтон хоть раз за 19 лет наладил оборону, но этого уже не будет. Клуб без менджмента, тренера, обороны. Так бы на +20 и сегодня бы Овечкин играл
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