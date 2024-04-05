Овечкин против «Питтсбурга»: 1-й гол за 5 матчей, 8 бросков в створ и 4 мимо, 6 хитов и «минус 2» за 22:21

Александр Овечкин прервал безголевую серию из 4 игр, забив «Питтсбургу».

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (1:4) при игре в большинстве.

На счету 38-летнего россиянина стало 60 (27+33) очков в 72 играх в текущем сезоне при полезности «минус 22».

Сегодня Овечкин (22:21, 6:06 – в большинстве, «минус 2») нанес 8 бросков в створ и 4 мимо, применил 6 силовых приемов, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

Овечкин забил 849-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 45 шайб