Овечкин против «Питтсбурга»: 1-й гол за 5 матчей, 8 бросков в створ и 4 мимо, 6 хитов и «минус 2» за 22:21
Александр Овечкин прервал безголевую серию из 4 игр, забив «Питтсбургу».
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (1:4) при игре в большинстве.
На счету 38-летнего россиянина стало 60 (27+33) очков в 72 играх в текущем сезоне при полезности «минус 22».
Сегодня Овечкин (22:21, 6:06 – в большинстве, «минус 2») нанес 8 бросков в створ и 4 мимо, применил 6 силовых приемов, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Лучший +/- Малкина смешные +18
Снова Шумову сделали больно.
Ещё бы Вашингтон хоть раз за 19 лет наладил оборону, но этого уже не будет. Клуб без менджмента, тренера, обороны. Так бы на +20 и сегодня бы Овечкин играл