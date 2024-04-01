Андрей Баландин: «Будет большой сенсацией, если «Автомобилист» пройдет «Металлург». Магнитогорцы доказали, что не зря заняли первое место на Востоке»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Андрей Баландин высказался в преддверии серии «Металлург» – «Автомобилист».

«Металлург» доказал, что не зря занял первое место на Востоке, и главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что это хорошая команда и основной претендент на победу в Кубке.

Я считаю, что Магнитогорск должен побеждать в серии против «Автомобилиста».

Будет большой сенсацией, если дальше пройдет Екатеринбург. «Автомобилист» никогда в своей истории не играл в финале.

Хотя команда преобразилась в серии против СКА, показала хороший, результативный хоккей и дисциплинировано играла в обороне.

Ждем в полуфиналах интересных матчей. Остались сильные команды, и борьба должна быть равная. Никто не захочет уступать», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

7 комментариев
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Ответ Xell
Металлург сильнее по составу и имеет преимущество своей площадки+в тонусе. У Авто мало лидеров и креативных игроков, его лидеры это Голышев и Макеев. У Магнитки глубже и длиннее скамейка, все 4звена ровные и нижние звенья лучше чем у Авто. Набоков стабильнее чем Аликин и Галкин. Ставлю на Металлург 4—2.
Очень спорно, по всем пунктам
+4
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+4
Ответ Xell
Металлург сильнее по составу и имеет преимущество своей площадки+в тонусе. У Авто мало лидеров и креативных игроков, его лидеры это Голышев и Макеев. У Магнитки глубже и длиннее скамейка, все 4звена ровные и нижние звенья лучше чем у Авто. Набоков стабильнее чем Аликин и Галкин. Ставлю на Металлург 4—2.
прям как ак барс и ска рассуждаете))))
+4
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+4
Опять теже грабли. Еще раз, случайно пройти двух подряд вечных фаворитов не-воз-можно! Для этого необходимы слишком веские агруенты. Казань и Питер, говоря прямо, это не "Амур" и "Спартак" при всем уважении к этим клубам.
И это еще большой вопрос применительно к нынешним ростерам кто опытнее - Авто, или Магнитка? Мне очень импоирует скоростная молодая команда Андрея Разина, но рискну предположить, что их время наступит в некст сезоне. Посмотрим.
+3
-1
+2
обсалютно не какой сенсации не будет, команды равные, не надо смотреть на регулярку...
+2
-1
+1
Ответ Xell
Металлург сильнее по составу и имеет преимущество своей площадки+в тонусе. У Авто мало лидеров и креативных игроков, его лидеры это Голышев и Макеев. У Магнитки глубже и длиннее скамейка, все 4звена ровные и нижние звенья лучше чем у Авто. Набоков стабильнее чем Аликин и Галкин. Ставлю на Металлург 4—2.
Где то я уже это слышал про длинную скамейку , про молодой и сильный состав , про преимущество своего поля , про лучшего вратаря лиги,про самый большой дворец с антарктическим льдом ,про самую быструю команду но только все они уже отдыхают и курят в сторонке ,так что не говори гоп
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отлично высказался, давайте еще подобных прогнозистов, забыл про "сладкие булочки" добавить жаль, а так все по плану, прямо как перед Казанью и СКА!)))
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