Андрей Баландин: «Будет большой сенсацией, если «Автомобилист» пройдет «Металлург». Магнитогорцы доказали, что не зря заняли первое место на Востоке»

Андрей Баландин высказался в преддверии серии «Металлург» – «Автомобилист».

« » доказал, что не зря занял первое место на Востоке, и главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что это хорошая команда и основной претендент на победу в Кубке.

Я считаю, что Магнитогорск должен побеждать в серии против « ».

Будет большой сенсацией, если дальше пройдет Екатеринбург. «Автомобилист» никогда в своей истории не играл в финале.

Хотя команда преобразилась в серии против СКА, показала хороший, результативный хоккей и дисциплинировано играла в обороне.

Ждем в полуфиналах интересных матчей. Остались сильные команды, и борьба должна быть равная. Никто не захочет уступать», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.