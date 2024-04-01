Андрей Баландин: «Будет большой сенсацией, если «Автомобилист» пройдет «Металлург». Магнитогорцы доказали, что не зря заняли первое место на Востоке»
Андрей Баландин высказался в преддверии серии «Металлург» – «Автомобилист».
«Металлург» доказал, что не зря занял первое место на Востоке, и главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что это хорошая команда и основной претендент на победу в Кубке.
Я считаю, что Магнитогорск должен побеждать в серии против «Автомобилиста».
Будет большой сенсацией, если дальше пройдет Екатеринбург. «Автомобилист» никогда в своей истории не играл в финале.
Хотя команда преобразилась в серии против СКА, показала хороший, результативный хоккей и дисциплинировано играла в обороне.
Ждем в полуфиналах интересных матчей. Остались сильные команды, и борьба должна быть равная. Никто не захочет уступать», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
И это еще большой вопрос применительно к нынешним ростерам кто опытнее - Авто, или Магнитка? Мне очень импоирует скоростная молодая команда Андрея Разина, но рискну предположить, что их время наступит в некст сезоне. Посмотрим.