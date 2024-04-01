Гавриков обменял шайбу на шоколад Toblerone болельщиков «Лос-Анджелеса» перед матчем с «Эдмонтоном»
Российский хоккеист обменял шайбу на шоколадку болельщиков перед матчем НХЛ.
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков произвел обмен с болельщиками своей команды на предматчевой раскатке перед гостевой игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:4).
28-летний россиянин перекинул группе болельщиков шайбу через стекло и попросил отдать ему большую шоколадку Toblerone. Болельщики согласились.
Гавриков передал шоколад сотруднику клуба.
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1. Так я вам это тоже скажу, ― продолжал он, взяв скверненький тон интимной конфиденции, ― ко мне пришла «девочка»… Ну, знаете, это не «девочка», а прямо «цимес». Ой, какая!.. Ну, вот я и был занят с ней… "гонял любовь"… Г. А. Соломон (Исецкий), "Среди красных вождей", 1930 г
2."Девка просто цимес . Лучшей и желать нельзя". Г. Богров, «Записки еврея»
Можно привести массу примеров,когда это понятие применяется в тюрьме и на зоне.Утверждать ,что не к месту,как минимум, наивно.
P.S. И ,таки-да,как говорят у нас в Одессе:шоколад не самого высокого уровня.Раскручен ,в штатах, больше других. Гораздо выше качество у Lindt , а Läderach -вообще сама изысканность и праздник вкуса.Попробуйте.На досуге:))Вам понравится.
P.S.Есть пара ошибок и в вашем комментарии:))