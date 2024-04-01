Гавриков обменял шайбу на шоколад Toblerone болельщиков «Лос-Анджелеса» перед матчем с «Эдмонтоном»

Российский хоккеист обменял шайбу на шоколадку болельщиков перед матчем НХЛ.

Защитник « » произвел обмен с болельщиками своей команды на предматчевой раскатке перед гостевой игрой регулярного чемпионата с « » (1:4).

28-летний россиянин перекинул группе болельщиков шайбу через стекло и попросил отдать ему большую шоколадку Toblerone. Болельщики согласились.

Гавриков передал шоколад сотруднику клуба.

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