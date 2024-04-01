Гавриков обменял шайбу на шоколад Toblerone болельщиков «Лос-Анджелеса» перед матчем с «Эдмонтоном»

Теги болельщики Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Питание Хоккей

Российский хоккеист обменял шайбу на шоколадку болельщиков перед матчем НХЛ.

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков произвел обмен с болельщиками своей команды на предматчевой раскатке перед гостевой игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:4).

28-летний россиянин перекинул группе болельщиков шайбу через стекло и попросил отдать ему большую шоколадку Toblerone. Болельщики согласились.

Гавриков передал шоколад сотруднику клуба.

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14 комментариев
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Размер шоколадоса впечатляет. Реально можно весь тех персонал накормить, недаром он его менеджеру по экипу отдал 😂
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Эти шоколадки только в Швейцарии производят, у этой фабрики нет филиалов, так что каждая из этих шоколадок приехала из Швейцарии..☝️
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Ответ Cube Litening C:68X
Эти шоколадки только в Швейцарии производят, у этой фабрики нет филиалов, так что каждая из этих шоколадок приехала из Швейцарии..☝️
Производитель американская компания + с 22 года производство в Словакии, в 23 году убраны флаг Швейцарии и изображение Маттерхорна.
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Ответ Пинающий Достоинства
Вот сегодня с кофе эти таблероны хавал, но так и не понял в чем их цимис, ничего особенного в этом швейцарском продукте не почувствовал и как ранее
Ты сделал ошибку, даже если имел ввиду еврейский десерт, который тут вообще ни к месту.
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Ответ Антон Якимцев
Ты сделал ошибку, даже если имел ввиду еврейский десерт, который тут вообще ни к месту.
Определение -ЦИМЕС-давно используется как жаргон: нечто очень хорошее, высококачественное, приятное.
1. Так я вам это тоже скажу, ― продолжал он, взяв скверненький тон интимной конфиденции, ― ко мне пришла «девочка»… Ну, знаете, это не «девочка», а прямо «цимес». Ой, какая!.. Ну, вот я и был занят с ней… "гонял любовь"… Г. А. Соломон (Исецкий), "Среди красных вождей", 1930 г
2."Девка просто цимес . Лучшей и желать нельзя". Г. Богров, «Записки еврея»
Можно привести массу примеров,когда это понятие применяется в тюрьме и на зоне.Утверждать ,что не к месту,как минимум, наивно.
P.S. И ,таки-да,как говорят у нас в Одессе:шоколад не самого высокого уровня.Раскручен ,в штатах, больше других. Гораздо выше качество у Lindt , а Läderach -вообще сама изысканность и праздник вкуса.Попробуйте.На досуге:))Вам понравится.
P.S.Есть пара ошибок и в вашем комментарии:))
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Очень вкусные шоколадки эти
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Хороший шоколад.
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Ответ Namaste_88
Производитель американская компания + с 22 года производство в Словакии, в 23 году убраны флаг Швейцарии и изображение Маттерхорна.
Верно, продались американцам, Mondelez.. Моя информация устарела, давно смотрел об этой шоколадке по телеку.
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Ответ e1ther - e1ther
спасибо,тебе,друг,самое главное для них,не Аленка)
Да блин, Аленка вкуснее)) таблерон он с каким-то привкусом странным…серьезно
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