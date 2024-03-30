Сетдиков рассчитывает на контракт в 40 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
Никита Сетдиков хочет зарабатывать 40 млн рублей за сезон.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Нападающий Никита Сетдиков, который выходит на рынок неограниченно свободных агентов, рассчитывает на контракт в 40 миллионов рублей в год.
Игрок хороший, но мне кажется, это чересчур для парня, который впервые в карьере выбил больше 20 очков за сезон», – написал Хайруллин.
В минувшей регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ 28-летний Сетдиков набрал 33 (12+21) очка в 62 играх за «Сибирь» и «Нефтехимик».