Сетдиков рассчитывает на контракт в 40 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Теги Нефтехимик возможные переходы КХЛ Никита Сетдиков деньги Хоккей

Никита Сетдиков хочет зарабатывать 40 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий Никита Сетдиков, который выходит на рынок неограниченно свободных агентов, рассчитывает на контракт в 40 миллионов рублей в год.

Игрок хороший, но мне кажется, это чересчур для парня, который впервые в карьере выбил больше 20 очков за сезон», – написал Хайруллин.

В минувшей регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ 28-летний Сетдиков набрал 33 (12+21) очка в 62 играх за «Сибирь» и «Нефтехимик».

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5 комментариев
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Я смотрю Коршков создал тенденцию после первого адекватного сезона в карьере требовать крупный контракт мечты)) Коршкова то вроде как разбирают, а вот по Сетдикову большие вопросы. Амур тот же наверное только и даст такие деньги ему и то вряд ли
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Никогда не получал и не получит такой контракт. Скоромнее надо быть. Там где заиграл там и играй.
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тут пишут, что капитан Северстали и легионер Адам Лишка подпишется за 24 млн, а статистика у них очень похожая. вот это я считаю адекватной оценкой Сетдикову.
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Ответ НХ
Никогда не получал и не получит такой контракт. Скоромнее надо быть. Там где заиграл там и играй.
По пути Лещенко пойдет
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Ответ Дима Миронов
По пути Лещенко пойдет
Жду леща на след сезон в НХ.
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