Коробкин о 5:3 со «Спартаком»: «В начале были вратарские голы, поэтому мы много забили. У «Спартака» психологически важный шаг был, когда они поменяли голкипера»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Андрей Кареев Егор Коробкин Дмитрий Николаев Хоккей

Форвард «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал ход серии против «Спартака».

«Магнитка» обыграла команду Алексея Жамнова со счетом 5:3 в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина. После третьей пропущенной шайбы «Спартак» заменил вратаря Дмитрия Николаева – на лед вышел Андрей Кареев.

Счет в серии на данный момент – 3-2 в пользу магнитогорцев. В двух первых матчах в Москве «Спартак» ни разу не поразил ворота «Магнитки». 

– Потряхивает после такой концовки?

– Да, концовка такая напряженная вышла. Хорошо, что сумели забить в конце и спокойно доиграть.

Очень здорово начали, сминали соперника полностью. Потом заработали большинство, но пропустили в этом отрезке ненужный гол. Они поменяли вратаря, и это психологически сработало.

Они добавили и сумели реализовать момент в меньшинстве и потом в третьем периоде забили две в большинстве. Но хорошо, что мы довели игру до победы.

Мой гол? Да, конечно, очень важный такой, переломный, и в плане психологии, переломили ход игры в конце.

– Почему позволили так близко подобраться? С 4:0 на 4:3.

– «Спартак» – хорошая команда, психологически важный шаг у них был, когда они поменяли вратаря. Большинство здорово реализовали. У них тоже мастеровитые ребята, готовятся, разбирают.

– Почему такие разные матчи получаются? В Москве ничего не забили, а сегодня – пять голов. От чего это зависит?

– Честно, не могу ответить на этот вопрос, сам не знаю (улыбается). Когда-то летит, когда-то не летит! Вратари, наверное, хорошо играют. Возможно, в начале все-таки были вратарские голы, поэтому мы много забили.

– Важно было именно в первом периоде нагрузить Николаева работой?

– Да, конечно, делали акцент на это, чтобы забить первыми и начать доминировать. Повели 4:0 – здорово, нужно было дальше играть по счету.

– В конце регулярки вы не играли из-за травмы. Полностью набрали кондиции сейчас?

– Да, разумеется, стараюсь помогать команде как могу, – сказал Егор Коробкин.

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5 комментариев
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Ответ ТимТалер
Кого они там смяли ?)) Сказочник венского леса )) Скажите спасибо Набокову и Николаеву ))
Да.Николаев полигры просто спал.
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+2
Кого они там смяли ?)) Сказочник венского леса )) Скажите спасибо Набокову и Николаеву ))
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Ответ Magnit102
Скорее всего семь матчей будет.Кто закроет в Магнитогорске,скоро узнаем.
та не будет. у спартачка завтра коленочки задражат ! тяжелая игра будет, но с победой металлурга
+2
-1
+1
Ответ Александр Барков
та пока металлург и не начинал играть в по , при желании могли бы уже давно 4-0 серию забрать. что то скрывают, завтра закончат думаю
Скорее всего семь матчей будет.Кто закроет в Магнитогорске,скоро узнаем.
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