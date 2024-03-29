Коробкин о 5:3 со «Спартаком»: «В начале были вратарские голы, поэтому мы много забили. У «Спартака» психологически важный шаг был, когда они поменяли голкипера»

Форвард «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал ход серии против «Спартака».

«Магнитка» обыграла команду Алексея Жамнова со счетом 5:3 в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина. После третьей пропущенной шайбы «Спартак» заменил вратаря – на лед вышел .

Счет в серии на данный момент – 3-2 в пользу магнитогорцев. В двух первых матчах в Москве « » ни разу не поразил ворота «Магнитки».

– Потряхивает после такой концовки?

– Да, концовка такая напряженная вышла. Хорошо, что сумели забить в конце и спокойно доиграть.

Очень здорово начали, сминали соперника полностью. Потом заработали большинство, но пропустили в этом отрезке ненужный гол. Они поменяли вратаря, и это психологически сработало.

Они добавили и сумели реализовать момент в меньшинстве и потом в третьем периоде забили две в большинстве. Но хорошо, что мы довели игру до победы.

Мой гол? Да, конечно, очень важный такой, переломный, и в плане психологии, переломили ход игры в конце.

– Почему позволили так близко подобраться? С 4:0 на 4:3.

– «Спартак» – хорошая команда, психологически важный шаг у них был, когда они поменяли вратаря. Большинство здорово реализовали. У них тоже мастеровитые ребята, готовятся, разбирают.

– Почему такие разные матчи получаются? В Москве ничего не забили, а сегодня – пять голов. От чего это зависит?

– Честно, не могу ответить на этот вопрос, сам не знаю (улыбается). Когда-то летит, когда-то не летит! Вратари, наверное, хорошо играют. Возможно, в начале все-таки были вратарские голы, поэтому мы много забили.

– Важно было именно в первом периоде нагрузить Николаева работой?

– Да, конечно, делали акцент на это, чтобы забить первыми и начать доминировать. Повели 4:0 – здорово, нужно было дальше играть по счету.

– В конце регулярки вы не играли из-за травмы. Полностью набрали кондиции сейчас?

– Да, разумеется, стараюсь помогать команде как могу, – сказал .