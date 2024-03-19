СКА получил 4 удаления подряд во 2-м периоде матча с «Автомобилистом», одно из них – штраф Грицюку за блокировку вратаря. Команда пропустила в формате «3 на 5»

СКА получил четыре удаления во втором периоде игры с «Автомобилистом».

Команда под руководством Романа Ротенберга уступает со счетом 0:2 после двух периодов во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде хоккеисты СКА были удалены четыре раза подряд – штрафы двухминутные штрафы получили , , и Артем Земченок.

В случае с Грицюком форвард был удален за блокировку после контакта с голкипером « » Евгением Аликиным на фоне единоборства с Сергеем Зборовским.

«Автомобилист» забил свой второй гол в матче на 35-й минуте игры в формате «5 на 3», когда были удалены Глотов и Земченок. Шайбу забросил нападающий Стефан Да Коста.