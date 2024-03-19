СКА получил 4 удаления подряд во 2-м периоде матча с «Автомобилистом», одно из них – штраф Грицюку за блокировку вратаря. Команда пропустила в формате «3 на 5»

Теги СКА Автомобилист видео КХЛ Кубок Гагарина Артем Земченок Арсений Грицюк Василий Глотов Арсений Коромыслов Хоккей

СКА получил четыре удаления во втором периоде игры с «Автомобилистом».

Команда под руководством Романа Ротенберга уступает со счетом 0:2 после двух периодов во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде хоккеисты СКА были удалены четыре раза подряд – штрафы двухминутные штрафы получили Арсений Грицюк, Арсений Коромыслов, Василий Глотов и Артем Земченок.

В случае с Грицюком форвард СКА был удален за блокировку после контакта с голкипером «Автомобилиста» Евгением Аликиным на фоне единоборства с Сергеем Зборовским.

«Автомобилист» забил свой второй гол в матче на 35-й минуте игры в формате «5 на 3», когда были удалены Глотов и Земченок. Шайбу забросил нападающий Стефан Да Коста.

34 комментария
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Ну все,сегодня Путина завалят письмами ветераны СКА
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Ответ AF
Все таки в нашей стране есть умные люди. Дать гению кубок регулярки, чтобы так потешаться в плей - офф. Браво если и в этом был смысл лиги....
Так кубок регулярки у Динамо же
У Ромы только кубок за самые тупые пресс-конференции
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Удаление Грицюка придумали,всё остальное по делу,Автомобилист лучше.
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Как бы ни относились к СКА, но Грицюка здесь удалили абсолютно не по делу.
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Скорее бы финна-псевдопатриота убрали из моего родного клуба! Этот период - это позор, который нужно будет забыть и никогда не вспоминать.
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Ротенберг на г.. но изойдёт, если ска сольёт
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+7
Ответ AF
Все таки в нашей стране есть умные люди. Дать гению кубок регулярки, чтобы так потешаться в плей - офф. Браво если и в этом был смысл лиги....
Сразу видно, хоккейный знаток
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Дожили - когда удаляют СКА это уже новость))
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Мне "Сливочные" нравятся. Ермолинские. "Говяжьи" тоже неплохие.
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Держись и добивай, Авто!
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Рома дал установку ломать вратаря сначала у Торпедо, сейчас у Автомобилиста.
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Ща Ромка на лед выйдет и пару раз кого-нибудь клюшкой долбить начнет, как за Чисто Питер)
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Народ все видит - Ротан никакущий спец.
+2
-1
+1
Ответ AF
Все таки в нашей стране есть умные люди. Дать гению кубок регулярки, чтобы так потешаться в плей - офф. Браво если и в этом был смысл лиги....
Так Динамо же первыми в регулярке стали
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Письмо уже пишется?
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СКА надо забрать Аликина и отправить в Сочи. Чтоб остальные думали прежде чем ловить.
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В Питере молятся на Ротана? Зачем его фото,Вротана,вывели на половину площадки?
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Смешные такие, флаг России на форму нанесли. Осталось заставить Авто кленовый лист добавить на форму и игра пойдет!!!
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Таков наш путь. Путь в отпуск.
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Я так понимаю у Роттенберга телефон сел, судьям перевести не успел до матча...
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