Макдэвид забил «Сент-Луису» в овертайме, прервав серию без голов из 10 матчей. У него 94 очка в сезоне, до Кучерова – 9 баллов
Коннор Макдэвид прервал безголевую серию из 10 матчей.
Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), забросив шайбу в овертайме на 65-й минуте.
Канадец продлил результативную серию (1+22) до 9 игр.
Всего в 55 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 94 (22+72) балла, и он по-прежнему занимает 3-е место в гонке бомбардиров.
Лидирует в списке со 103 очками Никита Кучеров («Тампа»), у Нэтана Маккиннона («Колорадо») – 98.
Если бы Макдэвид сегодня не забил, он бы побил свой антирекорд по продолжительности безголевой серии.
К.Макдэвид - 46 очков (9 голов + 37 передач), 23 игры
Н.Кучеров - 42 очка (12+30), 23 игры
М.Ткачак - 40 очков (16+24), 22 игры
Н.Маккиннон - 40 очков (16+24), 23 игры
Сейчас 11,7%
ну пока втроём +/- ровно идут
хотя... можно и прицениться)))
К.Макдэвид - 27 очков (2 гола + 25 передач), 12 игр
О.Мэтьюс - 19 очков (12+7), 11 игр
М.Марнер - 19 очков (3+16), 10 игр
В.Нюландер - 18 очков (8+10), 11 игр
К.Капризов - 18 очков (7+11), 10 игр
Н.Кучеров - 18 очков (6+12), 11 игр
дальше пятеро по 16 очков: Хэйгл, Драйзайтль, Ткачук, Панарин, Томас
Но тут есть другой нюанс: если Куч вместе с Тампой все-таки хотят в ПО, то для побед Никите просто необходимо набирать минимум по 2-3 очка в каждой игре. Такая уж Кучезависимость сложилась у Тампы... И это, соответственно, должно делать гонку за АртРосс напряжённее.