Макдэвид забил «Сент-Луису» в овертайме, прервав серию без голов из 10 матчей. У него 94 очка в сезоне, до Кучерова – 9 баллов

Коннор Макдэвид прервал безголевую серию из 10 матчей.

Форвард « » набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), забросив шайбу в овертайме на 65-й минуте.

Канадец продлил результативную серию (1+22) до 9 игр.

Всего в 55 матчах текущего чемпионата на его счету 94 (22+72) балла, и он по-прежнему занимает 3-е место в гонке бомбардиров.

Лидирует в списке со 103 очками (« »), у Нэтана Маккиннона («Колорадо») – 98.

Если бы сегодня не забил, он бы побил свой антирекорд по продолжительности безголевой серии.