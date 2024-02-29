Макдэвид забил «Сент-Луису» в овертайме, прервав серию без голов из 10 матчей. У него 94 очка в сезоне, до Кучерова – 9 баллов

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид прервал безголевую серию из 10 матчей.

Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), забросив шайбу в овертайме на 65-й минуте.

Канадец продлил результативную серию (1+22) до 9 игр.

Всего в 55 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 94 (22+72) балла, и он по-прежнему занимает 3-е место в гонке бомбардиров.

Лидирует в списке со 103 очками Никита КучеровТампа»), у Нэтана Маккиннона («Колорадо») – 98.

Если бы Макдэвид сегодня не забил, он бы побил свой антирекорд по продолжительности безголевой серии.

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38 комментариев
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С 1 января 2024 года на текущий момент по набранным очкам :
К.Макдэвид - 46 очков (9 голов + 37 передач), 23 игры
Н.Кучеров - 42 очка (12+30), 23 игры
М.Ткачак - 40 очков (16+24), 22 игры
Н.Маккиннон - 40 очков (16+24), 23 игры
+33
-2
+31
Если сможет сделать 100 передач за сезон, то это будет великим достижением. Сразу на золотые страницы истории хоккея, хотя он уже там давно.
+25
-3
+22
Всю игру создавал моменты партнерам, продлевал свою "великую сухую серию", но на последних секундах овертайма его вынудили принести победу команде.
+19
-3
+16
В прошлом сезоне у него была точность бросков - 18,2%
Сейчас 11,7%
+10
-1
+9
Какой красивый гол и сценарий, чтобы закончить эту серию
+9
-1
+8
Ответ See what
Всю игру создавал моменты партнерам, продлевал свою "великую сухую серию", но на последних секундах овертайма его вынудили принести победу команде.
Да, весь ОТ кружил искал адресата, сам не бросал. Когда время истекало- пришлось самому. Возможно, хотел сравняться с Грецки по ассистам за месяц
+8
-1
+7
В этом году гонка бомбардиров будет до последнего....
+6
0
+6
это у него уже может быть третий сезон, когда выбьет 100очков менее чем за 60игр
+6
0
+6
Ответ See what
Спасибо Коннору, что создал видимость борьбы за "Арт Росс Трофи"
😂😂😂
ну пока втроём +/- ровно идут
+6
-1
+5
Ответ nikitosdaipoltos
у Эдмонтона на 3 матча меньше, чем у Колорадо, и на 4 матча меньше, чем у Тампы
Спасибо Коннору, что создал видимость борьбы за "Арт Росс Трофи"
+10
-5
+5
у Эдмонтона на 3 матча меньше, чем у Колорадо, и на 4 матча меньше, чем у Тампы
+6
-2
+4
Ответ omsk1716
Куч могуч, но Макдевид конечно феномен. Кучерову нужно очень постараться, чтобы Мак его не догнал.
Согласен. Куч (так же и МакКи) выдаёт свой лучший сезон, а МакДак играет на полуопущенных, но они не могут дальше уйти от бегунка
+5
-1
+4
Куч могуч, но Макдевид конечно феномен. Кучерову нужно очень постараться, чтобы Мак его не догнал.
+4
0
+4
Ответ СержМиранэн
Офигеть. Аж 10 матчей не забивал Некстван и об это не писали. Как так-то ? Про Овечкина по 5 постов в день минимум, если не забил, а тут просто игнор какой-то...
Ну вообще-то писали
+3
0
+3
Ответ Alek88
надо понимать, что у макди 4-5 матчей в запасе перед никитой, так что тревожно.
4
+3
0
+3
Ответ Ivan Ivanych
А с 1го февраля какой расклад?
а с 1 февраля не интересно)
хотя... можно и прицениться)))
К.Макдэвид - 27 очков (2 гола + 25 передач), 12 игр
О.Мэтьюс - 19 очков (12+7), 11 игр
М.Марнер - 19 очков (3+16), 10 игр
В.Нюландер - 18 очков (8+10), 11 игр
К.Капризов - 18 очков (7+11), 10 игр
Н.Кучеров - 18 очков (6+12), 11 игр
дальше пятеро по 16 очков: Хэйгл, Драйзайтль, Ткачук, Панарин, Томас
+3
0
+3
Ответ curdboy
С 1 января 2024 года на текущий момент по набранным очкам : К.Макдэвид - 46 очков (9 голов + 37 передач), 23 игры Н.Кучеров - 42 очка (12+30), 23 игры М.Ткачак - 40 очков (16+24), 22 игры Н.Маккиннон - 40 очков (16+24), 23 игры
А с 1го февраля какой расклад?
+6
-3
+3
Ответ curdboy
С 1 января 2024 года на текущий момент по набранным очкам : К.Макдэвид - 46 очков (9 голов + 37 передач), 23 игры Н.Кучеров - 42 очка (12+30), 23 игры М.Ткачак - 40 очков (16+24), 22 игры Н.Маккиннон - 40 очков (16+24), 23 игры
Ткачук идёт вровень с Маккинном, причём сыграл на матч меньше Нэйтона. А 16 забитых шайб в 22 играх это вобще великолепный результат!!!
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+2
надо понимать, что у макди 4-5 матчей в запасе перед никитой, так что тревожно.
+4
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+2
Ответ ogent
Ткачук идёт вровень с Маккинном, причём сыграл на матч меньше Нэйтона. А 16 забитых шайб в 22 играх это вобще великолепный результат!!!
вспомнил прошлый сезон)) может так и до соточки доберётся)
+1
0
+1
Ответ See what
Всё у него под контролем, 15 и 17 апреля наберет 10 очков в играх с Сан Хосе и Аризоной
У него за 2 матча с Сан-Хосе в этом году-только 1 очко.С Аризоной 1 матч-2 очка.Он,кстати,редко набирает много в матчах с аутсайдерами.Есть у него такая особенность.Играет не на 100%,поскольку зачастую нижние звенья в матчах с такими командами довольно результативны.
+2
-1
+1
МакДэвид продолжает играть в "кошки-мышки" с остальными лидерами гол+пас
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+1
Ответ curdboy
а с 1 февраля не интересно) хотя... можно и прицениться))) К.Макдэвид - 27 очков (2 гола + 25 передач), 12 игр О.Мэтьюс - 19 очков (12+7), 11 игр М.Марнер - 19 очков (3+16), 10 игр В.Нюландер - 18 очков (8+10), 11 игр К.Капризов - 18 очков (7+11), 10 игр Н.Кучеров - 18 очков (6+12), 11 игр дальше пятеро по 16 очков: Хэйгл, Драйзайтль, Ткачук, Панарин, Томас
Наоборот, можно сделать вывод что макдэвид набирает ход и, скорее всего, будет первым.
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Ответ Ivan Ivanych
А с 1го февраля какой расклад?
27 очков в феврале
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Ответ Ivan Ivanych
Наоборот, можно сделать вывод что макдэвид набирает ход и, скорее всего, будет первым.
Ну, в январе Ткачук тоже ход набирал, а потом подутих. Нет гарантий, что с Маком такое не случится. Хотя всё-таки Кучерова и Маккиннона, мне кажется, он достанет, тем более запас по играм есть.
Но тут есть другой нюанс: если Куч вместе с Тампой все-таки хотят в ПО, то для побед Никите просто необходимо набирать минимум по 2-3 очка в каждой игре. Такая уж Кучезависимость сложилась у Тампы... И это, соответственно, должно делать гонку за АртРосс напряжённее.
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Вот кого нужно опасаться Кучерову, а не Маккиннона.
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Судьбу артроза решит Хайман)
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Ответ keylargo
Судьбу артроза решит Хайман)
Все старики мира, да и не только, скажут Хайману спасибо, если он победит в этой битве)
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