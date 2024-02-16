Торторелла о молодых игроках: «НХЛ теперь тупая лига. Окружение направляет хоккеистов на неверный путь. Психология, понимание того, что значит быть профессионалом, – с этим есть проблемы»

Джон Торторелла высказался относительно молодых хоккеистов в НХЛ.

Главный тренер «Филадельфии» поделился мыслями касательно изменения культурного кода в хоккее с приходом современных молодых игроков.

«Это другая лига. Мне нужно быть очень осторожным, когда я это говорю. Это теперь тупая лига. Это так.

Она изменилась и для тренеров. И нам пришлось вносить коррективы, потому что было допущено много ошибок.

Молодым спортсменам иногда нужно ждать своей очереди и зарабатывать уважение постепенно, и не хотеть всего прямо сейчас и не ожидать всего прямо сейчас – это касается времени на льду, это касается контрактов. Что бы это ни было, иногда хорошо просто дождаться своей очереди и заслужить это.

Думаю, что именно в этом смысле спортсмены изменились. Рядом с ними есть окружение, которое, я думаю, направляет их на неверный путь.

В лиге много классных хоккеистов, мастеровитых и быстрых. Но психология и понимание того, что значит быть профессионалом, – с этим есть проблемы. Как и с уважением к НХЛ.

Уважайте то, как вы ведете себя в раздевалке. Уважайте то, как вы ведете себя на льду. Вы можете сказать, что это старая школа. Мы не можем потерять то, что значит быть настоящим профессионалом в НХЛ.

Я знаю, что игра сильно изменилась. Но нельзя терять основу того, чем является .

И это то, что меня сейчас немного беспокоит в отношении молодого спортсмена», – сказал главный тренер «Филадельфии» .