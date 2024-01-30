Капитан СКА Никишин: «Путин показался народным человеком. Президент поддерживал разговор, и стало понятно, что он с народом»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Политика Р-Спорт Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин поделился эмоциями о встрече с Владимиром Путиным.

28 января президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей.

Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА. Путин положительно отозвался о новой арене СКА: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

«Владимир Путин показался народным человеком. Было очень волнительно, но президент поддерживал разговор, и стало понятно, что он с народом.

Ему понравилась «СКА Арена». Пообещал, что еще приедет туда», – сказал хоккеист СКА Александр Никишин.

14 комментариев
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Да с каким он народом? С бункерными гномами?
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Конечно с народом. У него народ получающий 17 тысяч рублей в месяц - средний класс.
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Поток сознания из уст спортсмена
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«Он поддерживал разговор, стало понятно, что он с народом».

В фонд золотых цитат. Когда голова настолько для того, чтобы в нее есть, что даже лизнуть не можешь нормально.
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Такой (и)Народный, что на предвыбор.дебатах не был ни разу за 24 г... Да и всем сегодня пофиг на пожилых обладателей именных свитеров. Все на ветках о Валиевой, даж голосов уже не осталось.
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Так так так. Кто тут у нас. Впору запоминать фамилию. Этого человека мы услышим не один раз.
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С детства за пу)
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Приедет он, ага, не раньше, чем С-400 на крыше поставят. Это, видать Васильич был.
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Не хоккеисту говорить,с народом он или нет.
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22 года, а уже_м__г как у деда, живущего у ТВ. На Пискаревском кладбище показал, где он, а где народ!
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С каким народом не уточнил? С среднеазиатами да, паспорта им пачками раздаёт
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Видно как ты на камеру бугай дрожал, вместе с Ромой, чтобы не ляпнуть лишнего
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