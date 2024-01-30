Капитан СКА Никишин: «Путин показался народным человеком. Президент поддерживал разговор, и стало понятно, что он с народом»

Александр Никишин поделился эмоциями о встрече с Владимиром Путиным.

28 января президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей.

Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА. Путин положительно отозвался о новой арене СКА: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

«Владимир Путин показался народным человеком. Было очень волнительно, но президент поддерживал разговор, и стало понятно, что он с народом.

Ему понравилась «СКА Арена». Пообещал, что еще приедет туда», – сказал хоккеист СКА Александр Никишин.