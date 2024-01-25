Кудашов про 5:1 над «Куньлунем»: «Динамо» не отдавало преимущество во всех трех периодах. После «Спартака» состоялся серьезный разговор – команда правильно отреагировала»

Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Куньлунем».

«Динамо» выиграло со счетом 5:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра получилась. Во всех трех периодах от начала и до конца мы не отдавали преимущество.

Было несколько смен, где хозяева нас запирали в зоне, но в целом мы справились в обороне и атаке.

Мы хорошо смотрелись в движении – в этой игре все было нормально.

– Показалось, что команда играла достаточно экономно.

– Когда соперник владеет шайбой, нет смысла бегать за ним – включается режим экономии.

Когда ты с шайбой, ты двигаешься гораздо больше из-за развития атаки. В игре бывают разные ситуации – в каких-то сменах нам приходилось играть менее энергозатратно.

– Почему именно был в роли капитана?

– А почему нет? Никита вносит весомый вклад в результат команды и часто ведет ее за собой – именно поэтому решили сделать так.

– Вы выглядели так, будто поражение от «Спартака» очень замотивировало команду.

– Конечно, после таких поражений команда собирается.

Если вернуться к прошлой игре, то такое случается – все залетает у соперника, а у нас ничего не получается. Это был один из таких неудачных дней.

Было собрание и состоялся серьезный разговор – команда правильно отреагировала, – сказал главный тренер « » .