Кудашов про 5:1 над «Куньлунем»: «Динамо» не отдавало преимущество во всех трех периодах. После «Спартака» состоялся серьезный разговор – команда правильно отреагировала»
Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Куньлунем».
«Динамо» выиграло со счетом 5:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра получилась. Во всех трех периодах от начала и до конца мы не отдавали преимущество.
Было несколько смен, где хозяева нас запирали в зоне, но в целом мы справились в обороне и атаке.
Мы хорошо смотрелись в движении – в этой игре все было нормально.
– Показалось, что команда играла достаточно экономно.
– Когда соперник владеет шайбой, нет смысла бегать за ним – включается режим экономии.
Когда ты с шайбой, ты двигаешься гораздо больше из-за развития атаки. В игре бывают разные ситуации – в каких-то сменах нам приходилось играть менее энергозатратно.
– Почему именно Никита Гусев был в роли капитана?
– А почему нет? Никита вносит весомый вклад в результат команды и часто ведет ее за собой – именно поэтому решили сделать так.
– Вы выглядели так, будто поражение от «Спартака» очень замотивировало команду.
– Конечно, после таких поражений команда собирается.
Если вернуться к прошлой игре, то такое случается – все залетает у соперника, а у нас ничего не получается. Это был один из таких неудачных дней.
Было собрание и состоялся серьезный разговор – команда правильно отреагировала, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.