Мухамадуллин впервые вызван в «Сан-Хосе». Защитник набрал 26 очков в 39 матчах сезона АХЛ

«Сан-Хосе» вызвал Шакира Мухамадуллина из АХЛ.

22-летний российский хоккеист впервые переведен в основной состав «Шаркс».

В нынешнем сезоне защитник набрал 26 (5+21) баллов при полезности «минус 2» и 18 минутах штрафа в 39 матчах регулярного чемпионата .

Шакир – пятый в списке лучшим бомбардиров команды « », а также второй по результативности среди защитников, уступая лишь Леону Гаванке, у которого 27 очков в активе.

выбран «Сан-Хосе» под общим 20-м номером в первом раунде НХЛ-2020.