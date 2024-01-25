Мухамадуллин впервые вызван в «Сан-Хосе». Защитник набрал 26 очков в 39 матчах сезона АХЛ

Теги Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Шакир Мухамадуллин Хоккей

«Сан-Хосе» вызвал Шакира Мухамадуллина из АХЛ.

22-летний российский хоккеист впервые переведен в основной состав «Шаркс».

В нынешнем сезоне защитник набрал 26 (5+21) баллов при полезности «минус 2» и 18 минутах штрафа в 39 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Шакир – пятый в списке лучшим бомбардиров команды «Сан-Хосе Барракуда», а также второй по результативности среди защитников, уступая лишь Леону Гаванке, у которого 27 очков в активе.

Шакир Мухамадуллин выбран «Сан-Хосе» под общим 20-м номером в первом раунде НХЛ-2020.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неплохая статистика.
Удачного дебюта.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий