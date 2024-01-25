Мухамадуллин впервые вызван в «Сан-Хосе». Защитник набрал 26 очков в 39 матчах сезона АХЛ
«Сан-Хосе» вызвал Шакира Мухамадуллина из АХЛ.
22-летний российский хоккеист впервые переведен в основной состав «Шаркс».
В нынешнем сезоне защитник набрал 26 (5+21) баллов при полезности «минус 2» и 18 минутах штрафа в 39 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Шакир – пятый в списке лучшим бомбардиров команды «Сан-Хосе Барракуда», а также второй по результативности среди защитников, уступая лишь Леону Гаванке, у которого 27 очков в активе.
Шакир Мухамадуллин выбран «Сан-Хосе» под общим 20-м номером в первом раунде НХЛ-2020.
Удачного дебюта.