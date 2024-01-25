Илья Набоков о драфте НХЛ и «Сан-Хосе»: «Это маленькая мечта – познакомиться и поработать с Евгением Набоковым. Но и выбору других команд тоже буду рад»

Илья Набоков поделился мнением о возможном выборе на драфте НХЛ.

– Ваш контракт с « » действует еще на год?

– Да.

– Какие мысли о будущем?

– Пока разговоров с клубом не было. Нужно хорошо сыграть в плей-офф. После сезона посмотрим.

– Знаю, что ваша классная игра в КХЛ заинтересовала некоторых скаутов . Летом вас ждет последний шанс на драфте.

– Стараюсь об этом не думать. Все мысли только о команде и каждом матче. Если меня задрафтуют, то будет очень здорово.

– Понимаете, почему вас не выбрали на драфте раньше? Вы играли в сборной, у вас классная статистика по МХЛ.

– Не знаю. Много хороших вратарей не выбрали на драфте НХЛ. Того же Сергея Бобровского. Он просто уехал в НХЛ без драфта.

– Будет красиво, если вас выберет «Сан-Хосе», где за развитие вратарей отвечает Евгений Набоков.

– Конечно. Можно сказать, что это маленькая мечта: познакомиться и поработать с . Это будет круто. Но и выбору других команд тоже буду рад.

– Вас до сих пор называют сыном Евгения Набокова?

– Так-то я сын Набокова, но только Дмитрия. Думаю, все уже знают, что мы однофамильцы.

У меня даже в заявке на стоит буква отчества, – сказал вратарь «Металлурга» .