Илья Набоков о драфте НХЛ и «Сан-Хосе»: «Это маленькая мечта – познакомиться и поработать с Евгением Набоковым. Но и выбору других команд тоже буду рад»
Илья Набоков поделился мнением о возможном выборе на драфте НХЛ.
– Ваш контракт с «Металлургом» действует еще на год?
– Да.
– Какие мысли о будущем?
– Пока разговоров с клубом не было. Нужно хорошо сыграть в плей-офф. После сезона посмотрим.
– Знаю, что ваша классная игра в КХЛ заинтересовала некоторых скаутов НХЛ. Летом вас ждет последний шанс на драфте.
– Стараюсь об этом не думать. Все мысли только о команде и каждом матче. Если меня задрафтуют, то будет очень здорово.
– Понимаете, почему вас не выбрали на драфте раньше? Вы играли в сборной, у вас классная статистика по МХЛ.
– Не знаю. Много хороших вратарей не выбрали на драфте НХЛ. Того же Сергея Бобровского. Он просто уехал в НХЛ без драфта.
– Будет красиво, если вас выберет «Сан-Хосе», где за развитие вратарей отвечает Евгений Набоков.
– Конечно. Можно сказать, что это маленькая мечта: познакомиться и поработать с Евгением Набоковым. Это будет круто. Но и выбору других команд тоже буду рад.
– Вас до сих пор называют сыном Евгения Набокова?
– Так-то я сын Набокова, но только Дмитрия. Думаю, все уже знают, что мы однофамильцы.
У меня даже в заявке на КХЛ стоит буква отчества, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.