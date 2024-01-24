Форментон покинул расположение «Амбри-Пиотты». Он был в составе Канады на МЧМ-2018 – игроков вызвали в полицию из-за сексуального насилия
«Амбри-Пиотта» предоставила Алексу Форментону отпуск по личным причинам.
Швейцарский клуб предоставил 24-летнему игроку бессрочный отпуск по личным причинам. Хоккеист возвращается в Канаду.
Ранее появилась информация, что пятерым представителям молодежной сборной Канады состава на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.
Форментон был в составе той команды, которая выиграла турнир.
Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио.
Форментон набрал 16 (10+6) очков в 24 матчах чемпионата Швейцарии в нынешнем сезоне.