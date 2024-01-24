Форментон покинул расположение «Амбри-Пиотты». Он был в составе Канады на МЧМ-2018 – игроков вызвали в полицию из-за сексуального насилия

Теги НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира по хоккею Амбри-Пиотта чемпионат Швейцарии Алекс Форментон Хоккей

«Амбри-Пиотта» предоставила Алексу Форментону отпуск по личным причинам.

Швейцарский клуб предоставил 24-летнему игроку бессрочный отпуск по личным причинам. Хоккеист возвращается в Канаду.

Ранее появилась информация, что пятерым представителям молодежной сборной Канады состава на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Форментон был в составе той команды, которая выиграла турнир.

Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио.

Форментон набрал 16 (10+6) очков в 24 матчах чемпионата Швейцарии в нынешнем сезоне.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Автор решающей золотой шайбы в пустые ворота МЧМ 2018
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий