Форментон покинул расположение «Амбри-Пиотты». Он был в составе Канады на МЧМ-2018 – игроков вызвали в полицию из-за сексуального насилия

«Амбри-Пиотта» предоставила Алексу Форментону отпуск по личным причинам.

Швейцарский клуб предоставил 24-летнему игроку бессрочный отпуск по личным причинам. Хоккеист возвращается в Канаду.

Ранее появилась информация, что пятерым представителям молодежной сборной Канады состава на МЧМ-2018 было приказано сдаться полиции Лондона, чтобы им были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Форментон был в составе той команды, которая выиграла турнир.

Обвинения связаны с предполагаемым инцидентом сексуального насилия во время гала-мероприятия по гольфу в июне 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио.

Форментон набрал 16 (10+6) очков в 24 матчах чемпионата Швейцарии в нынешнем сезоне.