Барбашев набрал 0+2 с «Питтсбургом» и стал 2-й звездой матча. У него 23 очка в 46 играх

Теги Питтсбург НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев набрал 0+2 с «Питтсбургом» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Вегаса» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (3:2). 

В активе россиянина стало 23 (11+12) очка в 46 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Барбашев (15:28, 2:19 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и выиграл свою единственную попытку на точке вбрасывания. 

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