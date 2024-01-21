Барбашев набрал 0+2 с «Питтсбургом» и стал 2-й звездой матча. У него 23 очка в 46 играх

Иван Барбашев набрал 0+2 с «Питтсбургом» и стал 2-й звездой матча.

Форвард « » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата с «Пингвинс» (3:2).

В активе россиянина стало 23 (11+12) очка в 46 играх в текущем сезоне.

Сегодня Барбашев (15:28, 2:19 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и выиграл свою единственную попытку на точке вбрасывания.