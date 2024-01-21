Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 18 бросков в игре с «Вашингтоном»

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон сделал 2-й шатаут в сезоне.

Голкипер «Блюз» отразил все 18 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с « » (3:0).

Канадец был признан первой звездой встречи. В 32 играх сезона он одержал 15 побед при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,98.