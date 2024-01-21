Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 18 бросков в игре с «Вашингтоном»

Теги Вашингтон Сент-Луис НХЛ Джордан Биннингтон Хоккей

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон сделал 2-й шатаут в сезоне.

Голкипер «Блюз» отразил все 18 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:0). 

Канадец был признан первой звездой встречи. В 32 играх сезона он одержал 15 побед при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,98. 

3 комментария
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Ответ АРХАТ
18 бросков Интересно какой антирекорд НХЛ по количеству бросков в формате 3 периодов по 20 минут
Да вроде как именно у "Вашингтона" (7 против "Филадельфии" в 1978 году, 1:4).

Но сам понимаешь, это только с середины 50-х.
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+3
18 бросков
Интересно какой антирекорд НХЛ по количеству бросков в формате 3 периодов по 20 минут
0
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Украл сегодня гол у Ови👍🏻
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