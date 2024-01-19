Кузнецов остался без очков в 16 матчах из последних 18. У него 1 бросок и 22,2% на точке за 16:29 с «Сент-Луисом»

Евгений Кузнецов остался без очков в 16 матчах из последних 18.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре с «Сент-Луисом» (5:2) в регулярном чемпионате .

На счету 31-летнего россиянина 14 (6+8) очков в 39 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 11».

Сегодня Кузнецов провел на льду 16:29 (0:30 – в большинстве, 4:59 – в меньшинстве), нанес 1 бросок по воротам и сделал 1 перехват.

Он выиграл 2 вбрасывания из 9 (22,2%).