Кузнецов остался без очков в 16 матчах из последних 18. У него 1 бросок и 22,2% на точке за 16:29 с «Сент-Луисом»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов остался без очков в 16 матчах из последних 18.

Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Сент-Луисом» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 31-летнего россиянина 14 (6+8) очков в 39 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 11».

Сегодня Кузнецов провел на льду 16:29 (0:30 – в большинстве, 4:59 – в меньшинстве), нанес 1 бросок по воротам и сделал 1 перехват.

Он выиграл 2 вбрасывания из 9 (22,2%).

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26 комментариев
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да, беда пришла откуда не ждали. в эпоху троца был слеплен качественный центр, в период лави просто тотальный слив до уровня кхл. и что делать с этим парнем и его контрактом, наверное, только выкупать и на вольные хлеба парня. или в челябу.
+22
0
+22
Ответ Лорд раздевалки 1
Да отпустите его уже в другую команду
а кому он нужен? этот груз способны принять лишь отчаявшиеся клубы типа Сан-Хосе или Чикаго, которые в полной перестройке. но Кепсам явно придется доплатить пиком первого раунда, и скорее всего еще чем-то
+24
-3
+21
Ответ Alek88
да, беда пришла откуда не ждали. в эпоху троца был слеплен качественный центр, в период лави просто тотальный слив до уровня кхл. и что делать с этим парнем и его контрактом, наверное, только выкупать и на вольные хлеба парня. или в челябу.
да там уже уровнем вхл попахивает
+12
-1
+11
Все Овечкина поносят, а Кузе с голливудской улыбкой всё не почем, бабло же капает!
+8
-1
+7
Жаль, что так скатился. Такой талантище был.
+5
0
+5
Ответ *MVP*
а кому он нужен? этот груз способны принять лишь отчаявшиеся клубы типа Сан-Хосе или Чикаго, которые в полной перестройке. но Кепсам явно придется доплатить пиком первого раунда, и скорее всего еще чем-то
в трактор он с радостью перейдет, особенно если зп продолжит получать в Вашике)))
+7
-2
+5
вообще перестал уже даже создавать видимость какой то игры и желания. кошмар.
+3
0
+3
Да отпустите его уже в другую команду
+7
-5
+2
Ответ cr1ck3t@inbox.ru
На него права не у СКА разве?
после 28 права вряд ли действуют
+2
0
+2
Ответ Лорд раздевалки 1
Кто на аве?
Мел Гибсон..😁
+2
0
+2
Ответ AVKU
Выпускать Кузнецова на меньшинство это, конечно, интересная идея. Он создатель, а не разрушитель. К сожалению, Вашингтон на сегодня это дно. Некому Овечкину снаряды приносить, и не с кем Кузнецову отыгрываться.
В меньшинстве можно выпускать реально кого угодно. Даже Бретта Халла в 37 лет, проблема не в этом
+3
-2
+1
Ответ Alek88
да, беда пришла откуда не ждали. в эпоху троца был слеплен качественный центр, в период лави просто тотальный слив до уровня кхл. и что делать с этим парнем и его контрактом, наверное, только выкупать и на вольные хлеба парня. или в челябу.
На него права не у СКА разве?
+3
-2
+1
Ответ *MVP*
а кому он нужен? этот груз способны принять лишь отчаявшиеся клубы типа Сан-Хосе или Чикаго, которые в полной перестройке. но Кепсам явно придется доплатить пиком первого раунда, и скорее всего еще чем-то
Мы не настолько отчаялись
+1
0
+1
Интересно, Никита Курбанов не у Кузи часом гостил в межсезонье...
+1
0
+1
Ответ Лорд раздевалки 1
Да отпустите его уже в другую команду
Ага, все так и мечтают за 8 лямов получить челика, который только буллиты замедленные бьет
+1
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0
Ответ Direct free kick
Обменяли бы летом на Сегина были бы в профите, а так остаётся только бессильная злоба охранителей из челябы
Кто на аве?
+1
-1
0
Выпускать Кузнецова на меньшинство это, конечно, интересная идея. Он создатель, а не разрушитель. К сожалению, Вашингтон на сегодня это дно. Некому Овечкину снаряды приносить, и не с кем Кузнецову отыгрываться.
+2
-2
0
Ответ cr1ck3t@inbox.ru
На него права не у СКА разве?
да, кст, трактор же получил денежки. но на уровне кхл сезон другой попылит жека, если в опалу к петербуржскому йозе не попадет.
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Ответ Вася Жучкин
От Овечкина ожидания другие
Это понятно, но и Кузя должен больше приносить пользы команде, а ему по-моему всё по барабану.
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Ответ Кино Музыка
И отпустить некуда..
а кому он нужен
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И отпустить некуда..
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