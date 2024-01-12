Василевский обновил рекорды по очкам и передачам в НХЛ среди вратарей из России (19). У него ассист в игре с «Девилс»

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кари Лехтонен Николай Хабибулин НХЛ Том Баррассо рекорды Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский стал рекордсменом по очкам в НХЛ среди вратарей из России.

Вратарь «Тампы» начал атаку в овертайме матча с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), в результате которой Даррен Рэддиш поразил ворота. 

В активе Василевского 19 (0+19) очков в 445 играх в регулярных чемпионатах НХЛ. По числу очков и результативных передач он вышел на 1-е место среди российских вратарей в истории лиги, обогнав Николая Хабибулина (18 в 799). 

Рекорды НХЛ по очкам и результативным передачам среди вратарей принадлежат Тому Баррассо (48 в 777). Среди европейских голкиперов лучшие результаты у Кари Лехтонена (Финляндия, 28 в 649).  

Василевский сегодня отразил 27 бросков из 30, у него 11 побед в 20 играх сезона (89,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,95). 

1 комментарий
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Лехтонена должен обходить
Насчёт Баррассо как удача сложится
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