Василевский обновил рекорды по очкам и передачам в НХЛ среди вратарей из России (19). У него ассист в игре с «Девилс»

Андрей Василевский стал рекордсменом по очкам в НХЛ среди вратарей из России.

Вратарь « » начал атаку в овертайме матча с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), в результате которой Даррен Рэддиш поразил ворота.

В активе Василевского 19 (0+19) очков в 445 играх в регулярных чемпионатах НХЛ. По числу очков и результативных передач он вышел на 1-е место среди российских вратарей в истории лиги, обогнав (18 в 799).

Рекорды НХЛ по очкам и результативным передачам среди вратарей принадлежат (48 в 777). Среди европейских голкиперов лучшие результаты у (Финляндия, 28 в 649).

сегодня отразил 27 бросков из 30, у него 11 побед в 20 играх сезона (89,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,95).