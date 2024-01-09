2 очка – разница между командами на 3-м и 7-м местах в Столичном дивизионе НХЛ

Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Каролина Вашингтон Коламбус НХЛ Хоккей

2 очка – разница между командами на 3-м и 7-м местах в Столичном дивизионе НХЛ.

Сегодня «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (4:1) в матче регулярного чемпионата. 

Команда под руководством Майка Салливана набрала 44 очка в 39 матчах и занимает 7-е место в Столичном дивизионе. 

При этом от идущих на 3-м месте в дивизионе «Айлендерс» (46 в 39) пенсильванцев отделяют только 2 очка. Между ними расположились «Флайерс» (46 в 40), «Нью-Джерси» (44 в 38) и «Вашингтон» (44 в 38). 

Лидируют в дивизионе «Рейнджерс» (54 в 39), на втором месте идет «Каролина» (49 в 40), замыкает таблицу «Коламбус» (35 в 41). 

В плей-офф выйдут первые 3 команды дивизиона по итогам регулярного чемпионата. Еще 1 или 2 команды (или ни одной) могут отобраться по очкам, получив места wild card.

1 комментарий
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Безоговорочно лучший дивизион НХЛ, хоть и ни одной команды в финале с 2018 не было
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