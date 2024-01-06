Хейсканен может пропустить несколько недель из-за травмы. У защитника «Далласа» 27 очков в 37 играх при 25:03 в среднем на льду

Теги травмы Даллас НХЛ Питер Дебур Миро Хейсканен Хоккей

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен может пропустить несколько недель из-за травмы.

Защитник получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо» (4:5 ОТ), столкнувшись со своим вратарем Скоттом Уэджвудом. 

«Он не выбыл до конца сезона, но пропустит скорее несколько недель, чем дней. Никакой операции или чего-то в этом роде.

Это все хорошие новости, которые я знаю на данный момент. Нам нужно будет приложить коллективные усилия, чтобы справиться с его отсутствием. В одиночку такого парня не заменишь», – сказал главный тренер «Старс» Питер Дебур

24-летний финн в этом сезоне набрал 27 (4+23) очков в 37 играх при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 25:03. 

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