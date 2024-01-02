Маккиннон, Мэттьюс и Хеллибак – звезды декабря в НХЛ
НХЛ назвала лучших игроков декабря в лиге.
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон признан первой звездой месяца. В 15 матчах он набрал 29 (11+18) очков, побив клубный рекорд по очкам за календарный месяц, который принадлежал Полу Штястны (28 очков в феврале 1981 года).
Второй звездой декабря стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 21 (15+6) очком в 12 играх.
Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак назван третьей звездой. 30-летний американец одержал 7 побед в 9 матчах.