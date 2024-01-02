Маккиннон, Мэттьюс и Хеллибак – звезды декабря в НХЛ

НХЛ назвала лучших игроков декабря в лиге.

Нападающий « » признан первой звездой месяца. В 15 матчах он набрал 29 (11+18) очков, побив клубный рекорд по очкам за календарный месяц, который принадлежал Полу Штястны (28 очков в феврале 1981 года).

Второй звездой декабря стал форвард « » с 21 (15+6) очком в 12 играх.

Вратарь « » Коннор Хеллибак назван третьей звездой. 30-летний американец одержал 7 побед в 9 матчах.