Маккиннон, Мэттьюс и Хеллибак – звезды декабря в НХЛ

Теги рейтинги Торонто Колорадо НХЛ Виннипег Нэтан Маккиннон Коннор Хеллибак Остон Мэттьюс Хоккей

НХЛ назвала лучших игроков декабря в лиге.

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон признан первой звездой месяца. В 15 матчах он набрал 29 (11+18) очков, побив клубный рекорд по очкам за календарный месяц, который принадлежал Полу Штястны (28 очков в феврале 1981 года).

Второй звездой декабря стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 21 (15+6) очком в 12 играх.

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак назван третьей звездой. 30-летний американец одержал 7 побед в 9 матчах.

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