Свечников – 3-я звезда матча с «Торонто»: 2 передачи, 3 броска и 6 хитов за 16:48. У Андрея 9 очков в последних 4 играх

Теги Торонто Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников сделал 2 передачи в матче с «Торонто» и стал 3-й звездой.

Форвард «Каролины» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2). 

В активе россиянина 21 (6+15) очко в 22 играх. В 4 последних матчах у него 9 (4+5) баллов. 

Сегодня Свечников (16:48, 3:24 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, а также применил 6 силовых приемов. 

1 комментарий
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Эти двое с Ахо просто летят на этой неделе
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