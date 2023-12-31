Свечников – 3-я звезда матча с «Торонто»: 2 передачи, 3 броска и 6 хитов за 16:48. У Андрея 9 очков в последних 4 играх

Андрей Свечников сделал 2 передачи в матче с «Торонто» и стал 3-й звездой.

Форвард «Каролины» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с « » (3:2).

В активе россиянина 21 (6+15) очко в 22 играх. В 4 последних матчах у него 9 (4+5) баллов.

Сегодня Свечников (16:48, 3:24 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, а также применил 6 силовых приемов.