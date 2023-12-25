Форвард системы «Торонто» Минтен назначен капитаном сборной Канады на МЧМ-2024. Об этом объявил капитан «Лифс» Таварес

Теги Торонто НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира по хоккею Маверик Ламурье Оуэн Бек Мэттью Савуа Мэттью Пойтрас Фрэйзер Минтен Хоккей

Сборная Канады назвала капитана команды на молодежный чемпионат мира.

Капитанскую нашивку получил нападающий системы «Торонто» Фрэйзер Минтен.

Об этом посредством звонка по видеосвязи объявил капитан «Мэйпл Лифс» Джон Таварес.

Помощниками капитана стали Мэттью Савуа, Мэттью Пойтрас, Маверик Ламурье и Оуэн Бек.

Молодежный чемпионат мира состоится в шведском Гетеборге с 26 декабря по 5 января.

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