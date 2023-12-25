КХЛ о Жафярове и Евсееве: «Понятие «спортивная дискриминация» не конкретизируется регламентом. Каждый случай рассматривается индивидуально»

КХЛ прокомментировала ситуацию с Дамиром Жафяровым и Никитой Евсеевым.

Агент форварда и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с « » по причине «дискриминации».

29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

«Дисциплинарный комитет КХЛ – независимый от лиги юрисдикционный орган, поэтому лига не вправе комментировать поступление заявлений в ДК и их содержание. В случае поступления обращений комитет рассматривает их в сроки, предусмотренные регламентом КХЛ.

Согласно пункту 1 статьи 35 Правового регламента КХЛ контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста посредством обращения в Дисциплинарный комитет в случае грубого нарушения клубом условий контракта. Одним из таких нарушений может быть спортивная дискриминация хоккеиста.

Важно учитывать, что подобные случаи должны рассматриваться индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств дела.

Что касается понятия «спортивная дискриминация», оно не конкретизируется Правовым регламентом КХЛ. Это связано с тем, что она может иметь различные формы проявления, и разработка определенных критериев может создать искусственное ущемление прав хоккеиста, если его случай не будет подпадать под унифицированное понятие, установленное регламентом.

Поэтому каждый конкретный случай рассматривается индивидуально», – сообщили в пресс-службе Фонбет Чемпионата КХЛ.