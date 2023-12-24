Тренер «Сент-Луиса» о лакросс-голе Бедарда: «У вратаря не было шансов, никогда не видел такого вживую. Нас это обескуражило»

Теги Сент-Луис Чикаго НХЛ Дрю Бэннистер Джордан Биннингтон Коннор Бедард Хоккей

Тренера «Сент-Луиса» впечатлил лакросс-гол Коннора Бедарда.

«Элитный гол. Я вживую никогда такого не видел, честно говоря. Мне показалось, что это нас немного обескуражило.

Мы забили в начале игры и, думаю, играли нормально, но мне показалось, что мы отступили от того, что делали, когда случился этот гол. Не знаю, можно ли защититься от такого. Это происходит так быстро, так четко. У Биннингтона не было шансов.

Мы могли быстрее накрыть его [Бедарда], когда он был за сеткой, это могло предотвратить гол. Но это действительно искусное действие хорошего хоккеиста, надо отдать ему должное», – заявил Дрю Бэннистер после победы над «Чикаго» со счетом 7:5.

День лакросс-голов в НХЛ! Сначала Бедард, через два часа – трюкач из «Анахайма»

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1 комментарий
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Еще и Зеграс такую же закинул в тот же день. Сговорились что ли... Вообще, судя по тому как внешне легко у них это получилось, как бы на поток не поставили.
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