«Сент-Луис» победил «Чикаго» (7:5), отыгравшись с 2:5 в третьем периоде. У Бучневича 2 передачи

«Сент-Луис» победил «Чикаго» (7:5), отыгравшись с 2:5 в 3-м периоде.

«Блюзмены» забросили 5 шайб подряд за 11:06 игрового времени в заключительной 20-минутке и одержали 4-ю победу в последних 5 матчах.

Российский форвард команды сегодня отметился 2 результативными передачами. В его активе стало 28 (12+16) очков в 31 игре.

« » набрал 35 очков в 33 играх и занимает 6-е место в Центральном дивизионе.