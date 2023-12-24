«Сент-Луис» победил «Чикаго» (7:5), отыгравшись с 2:5 в третьем периоде. У Бучневича 2 передачи

Теги Сент-Луис Чикаго НХЛ Павел Бучневич Хоккей

«Сент-Луис» победил «Чикаго» (7:5), отыгравшись с 2:5 в 3-м периоде.

«Блюзмены» забросили 5 шайб подряд за 11:06 игрового времени в заключительной 20-минутке и одержали 4-ю победу в последних 5 матчах. 

Российский форвард команды Павел Бучневич сегодня отметился 2 результативными передачами. В его активе стало 28 (12+16) очков в 31 игре. 

«Сент-Луис» набрал 35 очков в 33 играх и занимает 6-е место в Центральном дивизионе. 

Сент-Луис – Чикаго 7:5 (1:2, 1:2, 5:1)
Дата проведения
24 декабря, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Томас (Бучневич)
1:1 – 3 Бедард (Филлипс, Курашев)
1:2 – 4 Бовилье (Рэддиш, Тинорди)
1:3 – 21 Фолиньо (Рэддиш, Курашев)
2:3 – 33 Парайко (Макикерн, Блэйз)
2:4 – 35 Дикинсон (Тинорди, Рэддиш)
2:5 – 45 Фолиньо (Тинорди)
3:5 – 47 Саад (Перунович, Хэйс)
4:5 – 50 Нейборс (Хэйс, Фолк)
5:5 – 51 Кайру (Бучневич, Томас)
6:5 – 57 Фолк (Крюг)
7:5 – 59 Кайру ()
Вратари: Биннингтон 15/20 – Содерблом 35/41.

 

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