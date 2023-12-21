Ларионов о победе над «Северсталью»: «Было важно не подарить подарки, как мы любим делать. «Торпедо» ставит высокие стандарты и не может опускаться ниже»

Игорь Ларионов высказался о победе над «Северсталью».

«Торпедо» выиграло со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата .

– Сопернику спасибо за хорошую игру. Ребята пытались вытащить матч, но отдадим должное нашей команде, нашим ребятам, которые проделали хорошую работу и довели матч до победы.

Большая помощь была от наших болельщиков, которые присутствовали на игре. Это небольшой возврат того, что мы не додали им в предыдущей игре со «Спартаком».

– После поражения от «Спартака» на что обращали особое внимание? На психологию? На тактику? На физику?

– У нас был один день между играми, поэтому больше всего на психологию.

Потому что когда ты получаешь большой перерыв, многие вещи немножко уходят в сторону. Ты теряешь чувство реальности. Хотя упрекнуть ребят в принципе в том поражении не в чем.

С другой стороны, мы понимаем, что сами себе ставим высокие стандарты и не можем опускаться ниже. Мы можем быть на уровне, но никак не ниже. Именно об этом был разговор с ребятами.

Провели вчера тренировку в хорошем темпе. Надо было сбросить тот негатив, который остался. Мы довольны тем, как ребята среагировали на поражение и провели хороший матч.

– В третьем периоде у вас два броска по статистике. Вы поставили задачу играть по счету или « » поприжала?

– Мы никогда не играем по счету. Я сказал после второго периода, что мы контролируем шайбу и принимаем правильные решения.

Здесь очень важно не поддаться на такую легкую уловку: а, счет 3:1, давайте мы сейчас заработаем индивидуальные очки.

Здесь было важно сыграть правильно, по игре. Контроль шайбы. Если нет каких-то ходов рискованных, то лучше просто шайбу вывести из зоны спокойно.

Мы выигрывали матч. Нам было важно не подарить очередные подарки, как мы любим делать в этом сезоне. Поэтому малое количество бросков не радует. После второго периода у нас было пять или шесть бросков.

Мы играли «5 на 3» минуту сорок секунд. Практически просто потратили время впустую. Это будет отдельный разговор.

Если подводить итог, нам было важно эмоционально перезагрузиться и довести матч до победы, – сказал главный тренер « » .