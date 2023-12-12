Агент Овечкина о безголевой серии: «Не хочу это комментировать, у Александра все будет нормально»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Глеб Чистяков Хоккей

Агент Александра Овечкина высказался о безголевой серии хоккеиста в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

«Меня много раз про это спрашивают. Не хочу это комментировать, у Александра все будет нормально», – сказал Чистяков.

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2 комментария
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надо нашим вратарям Сане помочь, Гретцки надо перегнать!!!
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Ответ Олег Трофимов
надо нашим вратарям Сане помочь, Гретцки надо перегнать!!!
Обязательно помогут! Вот сделает Василич каждому по звонку, и сразу помогут!
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