Агент Овечкина о безголевой серии: «Не хочу это комментировать, у Александра все будет нормально»

Агент Александра Овечкина высказался о безголевой серии хоккеиста в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

«Меня много раз про это спрашивают. Не хочу это комментировать, у Александра все будет нормально», – сказал Чистяков.