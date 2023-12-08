Вратарь «Торонто» Уолл получил травму в матче против «Оттавы»: «Он определенно пропустит некоторое время»

Вратарь «Торонто» Джозеф Уолл получил травму в игре НХЛ.

Голкипер не доиграл до конца матч регулярного чемпионата против «Оттавы» (4:3) из-за повреждения. За 50:22 на льду он отбил 29 бросков из 31.

покинул площадку в середине третьего периода после того, как отразил бросок Рорка Шартье. Ему требовалась помощь, чтобы покинуть лед.

«Он определенно пропустит некоторое время. Мы определим, сколько времени потребуется, как только вернемся домой.

Очевидно, он главная причина, по которой мы сегодня получили два очка», – сказал тренер «Лифс» Шелдон Киф.