Три игрока «Торонто» включены в долгосрочный список травмированных.

Канадский клуб сообщил, что шведский защитник помещен в долгосрочный список травмированных из-за повреждения бедра.

Ранее в этот же список были добавлены вратарь (сообщалось о пропуске 6-8 месяцев из-за травмы бедра) и защитник (из-за травмы де-факто завершил карьеру, став скаутом клуба).

Общий кэпхит трех хоккеистов составил 14,462,500 миллиона долларов. Зарплата Мюррея – 4,687,500 млн долларов, Маззина – 5,625,000 млн долларов, Клингберга – 4,150,000 млн долларов.

Добавим, что в долгосрочном списке травмированных « » есть еще один игрок – . Его кэпхит – 1,4 млн долларов. Таким образом, в общей сложности кэпхит – 15,862,500 млн долларов.