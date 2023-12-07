14,4 млн долларов – общий кэпхит трех игроков «Торонто» в долгосрочном список травмированных

Теги травмы Торонто НХЛ Джейк Маззин Джон Клингберг Мэтт Мюррей Тимоти Лильегрен Хоккей

Три игрока «Торонто» включены в долгосрочный список травмированных.

Канадский клуб сообщил, что шведский защитник Джон Клингберг помещен в долгосрочный список травмированных из-за повреждения бедра.

Ранее в этот же список были добавлены вратарь Мэтт Мюррей (сообщалось о пропуске 6-8 месяцев из-за травмы бедра) и защитник Джейк Маззин (из-за травмы де-факто завершил карьеру, став скаутом клуба).

Общий кэпхит трех хоккеистов составил 14,462,500 миллиона долларов. Зарплата Мюррея – 4,687,500 млн долларов, Маззина – 5,625,000 млн долларов, Клингберга – 4,150,000 млн долларов.

Добавим, что в долгосрочном списке травмированных «Торонто» есть еще один игрок – Тимоти Лильегрен. Его кэпхит – 1,4 млн долларов. Таким образом, в общей сложности кэпхит – 15,862,500 млн долларов.

9 комментариев
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Ответ Барин
А ещё на Тампу кивали...мол, читеры.
Только в Тампе к плей-офф все «чудесным» образом восстанавливались, а здесь люди карьеры заканчивают
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+3
Ответ Stepan Alexandrovich
Только в Тампе к плей-офф все «чудесным» образом восстанавливались, а здесь люди карьеры заканчивают
Все это кто? ОДИН кучеров?
+4
-3
+1
Ответ Барин
А ещё на Тампу кивали...мол, читеры.
Так у «Торонто» трое закончили сезон – никто из них не сыграет уже ни в регулярке, ни в плей-офф. Выйдет только Лильегрен рано или поздно. В чём тут читерство? В том, что из-за травм в защите играют АХЛовец Лагессон и сидевший без контракта всё лето Бенуа?
+2
-1
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А ещё на Тампу кивали...мол, читеры.
+5
-5
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Как раз на Нюландера бы хватило
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в дедлайн могут усилится,у кого там последний год контракта у топов?
посмотрел Гюнцель или Линдхольма кнч можно взять
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Ответ Барин
А ещё на Тампу кивали...мол, читеры.
Не просто так кивали. Дурной пример заразителен
+3
-3
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Ответ Иван Павлов
Так у «Торонто» трое закончили сезон – никто из них не сыграет уже ни в регулярке, ни в плей-офф. Выйдет только Лильегрен рано или поздно. В чём тут читерство? В том, что из-за травм в защите играют АХЛовец Лагессон и сидевший без контракта всё лето Бенуа?
а 14 лямов куда денете, стесняюсь спросить?)
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Ответ Барин
а 14 лямов куда денете, стесняюсь спросить?)
А куда их девать? У Лифс нет возможности потратить большую часть этих денег на усиление – и так прижаты к потолку. Можно только заменить потерянного Клингберга и всё, но, опять же, не совсем понятно, в чём тут читерство.
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