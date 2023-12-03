Дверца штрафного бокса выломалась в момент силового приема в матче «Динамо-Алтай» – «Торос». Игроки вывалились за пределы площадки, дверь меняли полчаса

Теги Торос происшествия ВХЛ Никита Миллер Динамо-Алтай Хоккей

На арене «Динамо-Алтай» сломалась дверца бокса во время матча Olimpbet ВХЛ.

Барнаульская команда принимает «Торос» в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Сейчас счет в матче ничейный – 1:1, идет 2-й период.

На 1-й минуте 1-го периода нападающий «Динамо-Алтай» Никита Миллер у борта применил силовой прием против форварда гостей Павла Дергунова. В результате хита дверца штрафного бокса выломалась, и хоккеисты падая вывалились за пределы площадки.

На замену двери ушло полчаса.

Игра проходит на «Титов Арене» в Барнауле.

Момент инцидента в трансляции – на 45-й секунде 1-го периода.

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3 комментария
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Надо было совпасть силовому приёму именно с калиткой бортовой и выломать её - сколько смотрю хоккей ,но такого не видел ,хорошо что игроки не получили травмы!
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Хорошо, что без травм обошлось
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