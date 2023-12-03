Дверца штрафного бокса выломалась в момент силового приема в матче «Динамо-Алтай» – «Торос». Игроки вывалились за пределы площадки, дверь меняли полчаса
На арене «Динамо-Алтай» сломалась дверца бокса во время матча Olimpbet ВХЛ.
Барнаульская команда принимает «Торос» в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Сейчас счет в матче ничейный – 1:1, идет 2-й период.
На 1-й минуте 1-го периода нападающий «Динамо-Алтай» Никита Миллер у борта применил силовой прием против форварда гостей Павла Дергунова. В результате хита дверца штрафного бокса выломалась, и хоккеисты падая вывалились за пределы площадки.
На замену двери ушло полчаса.
Игра проходит на «Титов Арене» в Барнауле.
Момент инцидента в трансляции – на 45-й секунде 1-го периода.