Арена «Кузни» будет закрыта около 20 дней по техническим причинам. Команда вернется на «Кузнецкий лед»

«Арену кузнецких металлургов» закрыли на 20 дней.

Об этом сообщил исполнительный директор PARI Суперлиги Иван Шабанов.

Матч чемпионата России по мини-футболу между «Сиб-Транзит» и «ЛКС», который должен был пройти на арене в Новокузнецке, перенесен в Кемерово.

Отмечается, что перенос связан с возникновением форс-мажорных обстоятельств, исключающих проведение матча на арене.

«Невозможность проведения игры на арене в Новокузнецке связана с техническими причинами арены. По нашей информации, арена будет закрыта на срок около 20 дней», – сказал исполнительный директор PARI Суперлиги Иван Шабанов.

Как отмечает Sport42, на «Арене кузнецких металлургов» также не состоятся матчи домашней серии « » в ВХЛ. Планируется, что команда вернется на арену «Кузнецкий лед», на которой проводит домашние матчи уже больше трех сезонов.

Напомним, «Арену кузнецких металлургов» после масштабной реконструкции открыли еще в феврале. Но текущий сезон чемпионата «Olimpbet ВХЛ – Кубок Шелкового Пути» «Металлург» начал в резервном дворце «Кузнецкий лед».

5 декабря клуб должен был сыграть на «Арене кузнецких металлургов» против «Тороса», но матч на арене был отменен «в связи с техническими причинами».