Каменский о критике в адрес Капризова: «Хоккей – командная игра. Он делает свое дело и всем доказал, что он игрок большого уровня»

Теги Миннесота НХЛ Валерий Каменский Кирилл Капризов Хоккей

Валерий Каменский отреагировал на критику в адрес форварда Кирилла Капризова.

«Капризова обвиняют в плохих результатах «Миннесоты»? Хоккей – это командная игра, если бы один игрок влиял на результаты, то все играли бы один на один.

Если у команды сейчас спад небольшой, то это ни о чем не говорит. Быват спады, сейчас так, а завтра будет лучше. Капризов делает свое дело и всем доказал, что он игрок большого уровня.

Сезон только начался, нельзя делать скоропостижные выводы. Команду судят после завершения турнира. Поэтому сейчас рано о чем-то говорить.

Бывает спад у команды, в коллективе же работают люди, а не машины. Поэтому у кого-то взлет, у кого-то падение. И это нормально, критиковать кого-то в начале сезона неправильно», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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1 комментарий

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Сульшер жги!
Лол. И кому он что еще доказал ? Взял бядон как Кучеров ? Нет . В плове всех рвёт ? Нет . Набивание статы в регулярке для школоты - неинтересно
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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