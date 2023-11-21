Лучичу предъявили обвинения в домашнем насилии. Он не признал вину и был освобожден под подписку о невыезде. Судья обязал его отказаться от алкоголя
Нападающий «Бостона» Милан Лучич освобожден под подписку о невыезде.
Игроку предъявили обвинения в нападении и нанесении побоев члену семьи, сообщает Boston Herald.
Лучич не признал себя виновным по обвинению, которое было зачитано в ходе судебного заседания, длившегося около 8 минут.
Судья муниципального суда Бостона обязал Лучича отказаться от употребления алкоголя до следующего заседания, которое назначено на 19 января 2024 года.
Напомним, хоккеист был арестован утром 18 ноября в связи с предполагаемым инцидентом домашнего насилия.
Согласно полицейскому отчету, Лучич якобы тянул свою жену Бриттани за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди потерпевшей».
В отчете также говорится, что Лучич, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, когда открыл дверь, и заявил, что «ничего не произошло», и не предоставил никаких объяснений инциденту.
Когда игроку сообщили, что его собираются арестовать за насилие в семье, полицейские заметили разбитую лампу на тумбочке и что-то похожее на осколки битого стекла на полу, когда сопровождали Милана в спальню за одеждой. Согласно отчету полиции, ссора якобы началась из-за пропажи мобильного телефона.
«Брюинс» ранее сообщили, что Лучич временно покинул расположение команды, добавив, что «клуб очень серьезно относится к этим вопросам».
Нападающий набрал 2 (0+2) очка в четырех матчах нынешнего сезона НХЛ.
Уже майку заказали.
Судью на мыло!