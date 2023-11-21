Лучичу предъявили обвинения в домашнем насилии. Он не признал вину и был освобожден под подписку о невыезде. Судья обязал его отказаться от алкоголя

Теги происшествия Бостон НХЛ Милан Лучич алкоголь и спорт Хоккей

Нападающий «Бостона» Милан Лучич освобожден под подписку о невыезде.

Игроку предъявили обвинения в нападении и нанесении побоев члену семьи, сообщает Boston Herald.

Лучич не признал себя виновным по обвинению, которое было зачитано в ходе судебного заседания, длившегося около 8 минут.

Судья муниципального суда Бостона обязал Лучича отказаться от употребления алкоголя до следующего заседания, которое назначено на 19 января 2024 года.

Напомним, хоккеист был арестован утром 18 ноября в связи с предполагаемым инцидентом домашнего насилия.

Согласно полицейскому отчету, Лучич якобы тянул свою жену Бриттани за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди потерпевшей».

В отчете также говорится, что Лучич, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, когда открыл дверь, и заявил, что «ничего не произошло», и не предоставил никаких объяснений инциденту.

Когда игроку сообщили, что его собираются арестовать за насилие в семье, полицейские заметили разбитую лампу на тумбочке и что-то похожее на осколки битого стекла на полу, когда сопровождали Милана в спальню за одеждой. Согласно отчету полиции, ссора якобы началась из-за пропажи мобильного телефона.

«Брюинс» ранее сообщили, что Лучич временно покинул расположение команды, добавив, что «клуб очень серьезно относится к этим вопросам».

Нападающий набрал 2 (0+2) очка в четырех матчах нынешнего сезона НХЛ.

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4 комментария

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Ilia Tikhonov
В СКА?
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Башмак Нирванов
Ответ Ilia Tikhonov
В СКА?
Без вариантов...
Уже майку заказали.
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Pink Floyd1276
Судья обязал его отказаться от алкоголя.
Судью на мыло!
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Ник88
В полку Войнова прибыло.))
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