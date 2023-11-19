Мэттьюс о том, где стоит провести NHL Global Series: «Мехико, может быть? Было бы здорово»

Остон Мэттьюс считает, что НХЛ стоит провести матч в Мексике.

Нападающий « » высказался после матча против «Миннесоты» (4:3 ОТ) в Швеции в рамках .

Мэттьюс ответил на вопрос о том, где, по его мнению, НХЛ следует провести следующую серию вынесенных матчей.

«Не знаю, может быть, Мехико?

Это было бы здорово. Съездить домой ненадолго», – сказал .

Напомним, мама хоккеиста родом из Мексики.

NHL Global Series – ежегодная серия матчей НХЛ, вынесенных за пределы Северной Америки.

НХЛ может провести матч на открытом воздухе в Мексике