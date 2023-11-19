Мэттьюс о том, где стоит провести NHL Global Series: «Мехико, может быть? Было бы здорово»

Теги Торонто НХЛ Остон Мэттьюс NHL Global Series Хоккей

Остон Мэттьюс считает, что НХЛ стоит провести матч в Мексике.

Нападающий «Торонто» высказался после матча против «Миннесоты» (4:3 ОТ) в Швеции в рамках NHL Global Series.

Мэттьюс ответил на вопрос о том, где, по его мнению, НХЛ следует провести следующую серию вынесенных матчей.

«Не знаю, может быть, Мехико?

Это было бы здорово. Съездить домой ненадолго», – сказал Остон Мэттьюс.

Напомним, мама хоккеиста родом из Мексики.

NHL Global Series – ежегодная серия матчей НХЛ, вынесенных за пределы Северной Америки.

НХЛ может провести матч на открытом воздухе в Мексике

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3 комментария

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rrvin
Второй раз даю НХЛ бесплатный совет: в Мехико надо Аризону на постоянку перевезти.
+4
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Alex Rastrelli
Маракасами потрясти перед синьоритами?
+3
-1
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Aleksandr
Ответ rrvin
Второй раз даю НХЛ бесплатный совет: в Мехико надо Аризону на постоянку перевезти.
Это был бы огонь!
0
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0
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