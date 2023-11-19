Мэттьюс о том, где стоит провести NHL Global Series: «Мехико, может быть? Было бы здорово»
Остон Мэттьюс считает, что НХЛ стоит провести матч в Мексике.
Нападающий «Торонто» высказался после матча против «Миннесоты» (4:3 ОТ) в Швеции в рамках NHL Global Series.
Мэттьюс ответил на вопрос о том, где, по его мнению, НХЛ следует провести следующую серию вынесенных матчей.
«Не знаю, может быть, Мехико?
Это было бы здорово. Съездить домой ненадолго», – сказал Остон Мэттьюс.
Напомним, мама хоккеиста родом из Мексики.
NHL Global Series – ежегодная серия матчей НХЛ, вынесенных за пределы Северной Америки.
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