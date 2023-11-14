Хайруллин забил «Ак Барсу» после сольного прохода. Форвард СКА обыграл Войнова и забросил рикошетом от конька Лямкина

Марат Хайруллин забил красивый гол в ворота «Ак Барса».

«Ак Барс» и СКА (2:2, второй период) проводят матч Фонбет чемпионата .

Во втором периоде игры нападающий питерцев забросил вторую шайбу команды.

В голевом эпизоде форвард обыграл один в один защитника « » , а затем отправил шайбу на пятак, где она отскочила в ворота от конька Никиты Лямкина.

Это третий гол в сезоне для Хайруллина.