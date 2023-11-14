Хайруллин забил «Ак Барсу» после сольного прохода. Форвард СКА обыграл Войнова и забросил рикошетом от конька Лямкина

Теги Ак Барс СКА Вячеслав Войнов видео КХЛ Никита Лямкин Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин забил красивый гол в ворота «Ак Барса».

«Ак Барс» и СКА (2:2, второй период) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде игры нападающий питерцев Марат Хайруллин забросил вторую шайбу команды.

В голевом эпизоде форвард СКА обыграл один в один защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова, а затем отправил шайбу на пятак, где она отскочила в ворота от конька Никиты Лямкина.

Это третий гол в сезоне для Хайруллина.

4 комментария

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Denis_Piter
Как будто так и задумал, когда в конёк кидал. Если так, то это вдвойне классный гол
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GoodZilla
Чем так хорош этот гол, что его отдельно выделили?
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