Хайруллин забил «Ак Барсу» после сольного прохода. Форвард СКА обыграл Войнова и забросил рикошетом от конька Лямкина
Марат Хайруллин забил красивый гол в ворота «Ак Барса».
«Ак Барс» и СКА (2:2, второй период) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде игры нападающий питерцев Марат Хайруллин забросил вторую шайбу команды.
В голевом эпизоде форвард СКА обыграл один в один защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова, а затем отправил шайбу на пятак, где она отскочила в ворота от конька Никиты Лямкина.
Это третий гол в сезоне для Хайруллина.
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