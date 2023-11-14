Вернон вспомнил сезон-1983/84 после включения в Зал хоккейной славы: «Сыграл 11 минут, пропустил 4 гола. И меня все равно пустили сюда»

Майк Вернон вспомнил о худшем моменте в своей карьере.

Бывший вратарь «Калгари», «Детройта» и «Сан-Хосе» с самоиронией выступил на церемонии введения в Зал хоккейной славы. Он вспомнил сезон-1983/84, в котором провел всего один матч.

«Сыграл 11 минут, пропустил 4 гола; процент отраженных бросков составил 0.333, а коэффициент надежности – 22,22. И меня все равно пустили сюда. Это, я подтверждаю, было низшей точкой [в моей карьере].

[Мои дети] прежде всего знали меня как отца, но потом увидели заставку к передаче «Ночь хоккея в Канаде», когда Великий (Уэйн Гретцки – Sports.ru) забил мне гол. Каждые выходные дети показывали на этот момент и от души хихикали. Можно подумать, это был единственный гол, который забил этот парень.

И теперь, спустя 21 год после того, как я завершил свою карьеру в НХЛ, это [включение в Зал славы] значит для меня и моей семьи больше, чем вы можете себе представить. Мама, ты как-то спросила меня, попаду ли я когда-нибудь в Зал славы. Что ж, я сделал это», – сказал Вернон.