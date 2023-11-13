Вратарь «Колорадо» Францоуз не сыграет в этом сезоне. Он продолжает восстановление после операции
Вратарь «Колорадо» Павел Францоуз не сыграет в этом сезоне.
33-летний чешский вратарь в межсезонье перенес операцию на приводящей мышце бедра. Он вернется в Чехию, где продолжит восстановление.
Отметим, что Францоуз ранее пропустил сезон-2020/21 после операции на бедре. В сезоне-2021/22 он вернулся и выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш».
Контракт голкипера с кэпхитом 2 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона.
Вторым вратарем «Колорадо» сейчас является Иван Просветов, которого клуб забрал с драфта отказов «Аризоны».
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