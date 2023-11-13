Вратарь «Колорадо» Францоуз не сыграет в этом сезоне. Он продолжает восстановление после операции

Вратарь «Колорадо» Павел Францоуз не сыграет в этом сезоне.

33-летний чешский вратарь в межсезонье перенес операцию на приводящей мышце бедра. Он вернется в Чехию, где продолжит восстановление.

Отметим, что ранее пропустил сезон-2020/21 после операции на бедре. В сезоне-2021/22 он вернулся и выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш».

Контракт голкипера с кэпхитом 2 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона.

Вторым вратарем « » сейчас является , которого клуб забрал с драфта отказов «Аризоны».