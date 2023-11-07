«Трактор» победил ЦСКА (4:0), выиграв 6-й матч подряд. Следующий соперник – СКА
«Трактор» продлил победную серию до шести матчей в КХЛ.
Команда тренера Алексея Заварухина обыграла ЦСКА (4:0) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее уральский клуб дважды обыграл «Металлург» (4:2 и 5:1), дважды победил «Адмирал» (3:2 ОТ и 6:1), а также выиграл у «Куньлуня» (5:2).
«Трактор» находится на шестом месте в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.
Следующую игру «Трактор» проведет на выезде против СКА, который уступил в четырех из пяти последних игр.
- Дата проведения
- 7 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
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