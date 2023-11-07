«Трактор» победил ЦСКА (4:0), выиграв 6-й матч подряд. Следующий соперник – СКА

Теги ЦСКА СКА Трактор Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

«Трактор» продлил победную серию до шести матчей в КХЛ.

Команда тренера Алексея Заварухина обыграла ЦСКА (4:0) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее уральский клуб дважды обыграл «Металлург» (4:2 и 5:1), дважды победил «Адмирал» (3:2 ОТ и 6:1), а также выиграл у «Куньлуня» (5:2).

«Трактор» находится на шестом месте в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.

Следующую игру «Трактор» проведет на выезде против СКА, который уступил в четырех из пяти последних игр.

ЦСКА – Трактор 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Дата проведения
7 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Кравцов (Боуи, Антипин)
0:2 – 9 Ткачев (Попов, Телегин)
0:3 – 21 Сошников (Марушев)
0:4 – 59 Юртайкин (Шабанов, Ткачев)

49 комментариев

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S Works Tarmac SL7
Ротенберг уже в ужасе, Трактор на дичайшем ходу, там будет избиение👍🏻
+41
-2
+39
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vadiasik
Ответ S Works Tarmac SL7
Ротенберг уже в ужасе, Трактор на дичайшем ходу, там будет избиение👍🏻
Пока в ужасе Фёдоров!
+21
-1
+20
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vadiasik
Молодцы челябинцы, слов нет - сделали чемпионов в сухую! ЦСКА продолжать также...
+17
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HK Traktor
Только слепой не видел, что Анвар слишком долго засиделся. Теперь и у него и у Трактора есть шансы на выздоровление.
+14
-1
+13
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Мадина Уйгурова
Ответ Hsgsv Ysgsh
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ну заплачь
+13
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Rio de Janeiro
С самого начала сезона говорил что Трактор и Авто по потенциалу на Востоке уступают, и то не сильно, только Казани и вся проблема исключительно в главных тренерах неспособных этот потенциал реализовать.Вот Челябинск, похоже, близок решить эту проблему.Рад за болел этого мегахоккейного города.В Питере будет интереснейший матч)
+12
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Огюст
Трактор у которого было огромное желание победить , в "сухую" сегодня перекопал-переиграл Цска !
+9
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Pablo Diablo
Первый серьёзный экзамен Заварухин сдал на 5 с плюсом. Впереди ещё один. Вперёд, чёрно-белый Танкоград! Заряжай!!!
+7
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+7
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Владимир
Супер матч... Я даже от нас не ожидал такой уверенной игры... Всех с победой!!))
+5
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КараТэ
Цска всегда будет нервным
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-3
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Макс Крыл
Трактор переехал ЦСКА не только на льду, но и на трибунах. Ощущение, что матч в Челябинске был.
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Empress
Половина регулярки прошла уже, где этот знаменитый потом наберут? Что-то парни совсем сливаются. Трактор красавы, конечно!
+2
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Владимир
Ответ HK Traktor
Только слепой не видел, что Анвар слишком долго засиделся. Теперь и у него и у Трактора есть шансы на выздоровление.
Это дааа... Видно же, что игра поменялась на все сто процентов!!)
+2
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BobMik
Трактор был сегодня острее, Фукале поймал игру. У ЦСКА навал и набросы и Федотов не выручил совсем
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Костя Кот
ну это 300
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Владимир
Ответ S Works Tarmac SL7
Ротенберг уже в ужасе, Трактор на дичайшем ходу, там будет избиение👍🏻
Будем надеяться!!)
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Владимир
Ответ AndreyEN
Да ладно вам, развели тут)) с удовольствием буду читать ваши сопливые никчёмные комментарии и скуление, когда Армейцы Москвы и Питера будут в полуфинале плэй-офф в 2024))
Ты знаешь ЦСКА может быть... Тут ребята прошли огонь и воду... Но ска.... На врятли!!!
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Pablo Diablo
Ответ Hsgsv Ysgsh
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Изыди!
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Hsgsv Ysgsh
Ответ КараТэ
Цска всегда будет нервным
чушь какая-то
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Olvinn69
Ответ Hsgsv Ysgsh
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ты сам отстой
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Роман Романов
Роман Борисович, запоминайте, пригодится: «мы играли против трактора. У нас люди. Играли против машины. Еще и колеса шипованные. В ворота поставили отвал как тут забьешь»
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Владимир
Ответ Hsgsv Ysgsh
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На себя посмотри...
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Грегори Хауз
Ответ sakho
Комментарий удален модератором
Не опускайся до уровня дебилов с игры Спартака. Или вы на одном уровне?
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Британский шпион
ЦСКА просто стыдоба, нестабильность уже задалбывает, то Спартак засушат, то дважды сольют потом.
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ЕленаМо
Ответ AndreyEN
Да ладно вам, развели тут)) с удовольствием буду читать ваши сопливые никчёмные комментарии и скуление, когда Армейцы Москвы и Питера будут в полуфинале плэй-офф в 2024))
Дай людям порадоваться))
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