«Трактор» победил ЦСКА (4:0), выиграв 6-й матч подряд. Следующий соперник – СКА

«Трактор» продлил победную серию до шести матчей в КХЛ.

Команда тренера обыграла (4:0) на выезде в игре Фонбет чемпионата .

Ранее уральский клуб дважды обыграл «Металлург» (4:2 и 5:1), дважды победил «Адмирал» (3:2 ОТ и 6:1), а также выиграл у «Куньлуня» (5:2).

«Трактор» находится на шестом месте в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.

Следующую игру « » проведет на выезде против СКА, который уступил в четырех из пяти последних игр.