Легионеры «Барыса» Скленичка, Ногьер, Лабейт и Оберг получили «минус 3» в матче с «Ак Барсом». Команда проиграла 0:3

Теги Ак Барс КХЛ Барыс Понтус Оберг Эдди Паскуале Давид Скленичка Джозеф Лабейт Рудольф Червены Нельсон Ногьер Sports.ru - Казахстан Хоккей

Каждый легионер «Барыса» набрал отрицательную полезность в игре с «Ак Барсом».

Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Иностранцы «Барыса» – Давид Скленичка, Нельсон Ногьер, Джозеф Лабейт и Понтус Оберг – получили «минус 3» по показателю полезности в этой игре.

В матче за команду сыграли еще два легионера – вратарь Эдди Паскуале, отразивший 24 из 26 бросков, а также нападающий Рудольф Червены, не отметившийся результативными действиями при полезности «0».

«Барыс» находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции.

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