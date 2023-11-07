Легионеры «Барыса» Скленичка, Ногьер, Лабейт и Оберг получили «минус 3» в матче с «Ак Барсом». Команда проиграла 0:3
Каждый легионер «Барыса» набрал отрицательную полезность в игре с «Ак Барсом».
Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Иностранцы «Барыса» – Давид Скленичка, Нельсон Ногьер, Джозеф Лабейт и Понтус Оберг – получили «минус 3» по показателю полезности в этой игре.
В матче за команду сыграли еще два легионера – вратарь Эдди Паскуале, отразивший 24 из 26 бросков, а также нападающий Рудольф Червены, не отметившийся результативными действиями при полезности «0».
«Барыс» находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции.
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