Легионеры «Барыса» Скленичка, Ногьер, Лабейт и Оберг получили «минус 3» в матче с «Ак Барсом». Команда проиграла 0:3

Каждый легионер «Барыса» набрал отрицательную полезность в игре с «Ак Барсом».

Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:3 в матче Фонбет чемпионата .

Иностранцы « » – , Нельсон Ногьер, Джозеф Лабейт и – получили «минус 3» по показателю полезности в этой игре.

В матче за команду сыграли еще два легионера – вратарь , отразивший 24 из 26 бросков, а также нападающий Рудольф Червены, не отметившийся результативными действиями при полезности «0».

«Барыс» находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции.