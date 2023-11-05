«Вашингтон» все еще хочет обменять Манту. Были переговоры с «Монреалем», «Филадельфией», «Сан-Хосе» и «Анахаймом»

Теги возможные переходы Филадельфия Монреаль Вашингтон Анахайм Сан-Хосе НХЛ Энтони Манта Хоккей

«Вашингтон» по-прежнему хочет обменять Энтони Манту.

Нападающий набрал 2 (1+1) очка в 9 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

На предмет возможного обмена руководители «Вашингтона» вели переговоры с несколькими клубами. В это число входят «Монреаль», «Филадельфия», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

В контексте переговоров с «Канадиенс» стороны обсуждали переход Джоэла Армии, который должен был быть обменян в рамках трехстороннего обмена. Неизвестно, на каком этапе эти переговоры на данный момент.

«Анахайм» готов договориться об обмене, если в сделку также дополнительно включат еще один актив.

Кэпхит форварда «Кэпиталс» составляет 5,7 миллиона долларов.

22 комментария

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Pink Floyd1276
Ответ j-rich
Если добавить пик 1 раунда сверху, можно побороться за Конекны или Гертла
Если добавить пик 1 раунда, то можно скинуть Манту, а чтобы побороться за Конекны или Гертла, надо будет вашикам добавить другие пики.
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Enchanter WIZZARD
Главное не мочить!
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omsk1716
Вашингтону нужно генменеджера менять, берут всякий шлак, платят дорого. По итогу играть некому, так и места под кепкой почти нет.
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raspisanie77
Ответ hhlg
Можно топ-3 шлака? ;)
Их как раз таки трое - Пачи, Эдму, Манта, остальные подписания/трейды или средние или хорошие. Сандин под вопросом, начал за здравие, но это всего четверть сезона, а может закончить плохо.
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j-rich
Ответ Pink Floyd1276
Если добавить пик 1 раунда, то можно скинуть Манту, а чтобы побороться за Конекны или Гертла, надо будет вашикам добавить другие пики.
Здесь надо учитывать что этот пик вполне может оказаться в топ 15, ведь далеко не факт что Вашингтон попадёт в плов. Вспоминается история, когда Нью Джерси выбрали Скотта Нидермайера в результате получения пика за весьма среднего игрока (Том Курверс вроде)
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Fanático
Ответ Pink Floyd1276
Если добавить пик 1 раунда, то можно скинуть Манту, а чтобы побороться за Конекны или Гертла, надо будет вашикам добавить другие пики.
Манту можно обменять, удержав часть зарплаты. Вашик может себе это позволить. Пики они отдавать не будут. Речь ведь не о топовом игроке идёт в качестве замены, это из области фантастики. Ориентироваться будут на перспективного, не получающего шансов в своём нынешнем клубе игрока. Как вариант называют Хегландера из Ванкувера. Там он четвертое звено, на грани с АХЛ. Но с потенциалом игрока топ-6. Или что-то ему подобное... Может и сработать.
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j-rich
Если добавить пик 1 раунда сверху, можно побороться за Конекны или Гертла
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Direct free kick
Ответ hhlg
Ну объективно из всех вариантов это либо Конекны как замена Оши либо Гертл как центр в топ-6 остальное это стрельба по воробьям
Из филы вообще никого не надо. Там за 2,5 года сплошь лазарет бесконечный. Вашингтону своих хватает травматов. Работать надо комплексно, изучать новичков всесторонне, тогда риск получить травмата минимален (только несчастные случаи, которые не контрятся).
Если до рождества (западного) физрук-новичок (ничего личного, надо доказывать обратное) не настроит бригаду под голы Овечкина, то пусть валит. При всём невезении на старте, невозможно не увидеть как эти жокоруки дают ему снаряд в коньки и прочую муть, а зато шампьёнат ком шьёт статьи, о якобы промахах Овечкина, где банальная перекладина (тот самый фарт). Кое-как обыграть лулумбу и так могли - см. январь-февраль. На эту часть можешь не отвечать. Знаю твою "дипломатию". Это было так чисто мысли на показ.
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Ilya Mukhachev
актив не актив.... тоска
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Sergey Smolensky
Ну кому этот кусок древесины вообще нужен?
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raspisanie77
В Шаркс на Барабанова
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Why always me?!
У Манты контрактный сезон. Но чтобы толкового игрока за него получить, то надо доплачивать.
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j_jms
Ответ hhlg
Можно топ-3 шлака? ;)
твой любимый Дженсен за 4 ляма в третьей паре, а ты долго доказывал , что он игрок минимум второй пары, и даже то, что он в ней всегда играл, Строум за 5, любой, = коррупция.
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joe thornton 19
Ответ hhlg
Ну Гертл точно уйдёт за Манту, 1-й пик, 2-х проспектов (например Лапьер и Йорио). Учитывай что пик Кэпс это с высокой долей вероятности топ-15, Гриер сам Гертла привезёт в Вашингтон ;)
Жаль нельзя Манту обменять на Куинна. Вашингтон бы почистил платежку, а Акулы - тренерский мостик
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Direct free kick
Ответ hhlg
В Монреале брать некого - Армия и Андерсен это шило на мыло, В Анахайме Сильфеберг такое же, В Хосе Гертл и Кутюр, но с первым нужно отдавать первый пик, второй старик уже, В Филях есть варианты, но смысл им отдавать того же Конекны за первый пик они лучше Кэпс сейчас выглядят. В итоге обменяют Гарланда в лучшем случае)
Хрусталь Гертл не нужен
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Jarome
Ответ Mephi027
Ну вот сан хосе как раз отдаст первый пик ближайшего драфта :) Очень удобно
Речь максимум о 2-3 раунде.
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