«Вашингтон» все еще хочет обменять Манту. Были переговоры с «Монреалем», «Филадельфией», «Сан-Хосе» и «Анахаймом»
«Вашингтон» по-прежнему хочет обменять Энтони Манту.
Нападающий набрал 2 (1+1) очка в 9 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.
На предмет возможного обмена руководители «Вашингтона» вели переговоры с несколькими клубами. В это число входят «Монреаль», «Филадельфия», «Сан-Хосе» и «Анахайм».
В контексте переговоров с «Канадиенс» стороны обсуждали переход Джоэла Армии, который должен был быть обменян в рамках трехстороннего обмена. Неизвестно, на каком этапе эти переговоры на данный момент.
«Анахайм» готов договориться об обмене, если в сделку также дополнительно включат еще один актив.
Кэпхит форварда «Кэпиталс» составляет 5,7 миллиона долларов.
Если до рождества (западного) физрук-новичок (ничего личного, надо доказывать обратное) не настроит бригаду под голы Овечкина, то пусть валит. При всём невезении на старте, невозможно не увидеть как эти жокоруки дают ему снаряд в коньки и прочую муть, а зато шампьёнат ком шьёт статьи, о якобы промахах Овечкина, где банальная перекладина (тот самый фарт). Кое-как обыграть лулумбу и так могли - см. январь-февраль. На эту часть можешь не отвечать. Знаю твою "дипломатию". Это было так чисто мысли на показ.