«Вашингтон» все еще хочет обменять Манту. Были переговоры с «Монреалем», «Филадельфией», «Сан-Хосе» и «Анахаймом»

«Вашингтон» по-прежнему хочет обменять Энтони Манту.

Нападающий набрал 2 (1+1) очка в 9 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

На предмет возможного обмена руководители « » вели переговоры с несколькими клубами. В это число входят « », « », « » и « ».

В контексте переговоров с «Канадиенс» стороны обсуждали переход Джоэла Армии, который должен был быть обменян в рамках трехстороннего обмена. Неизвестно, на каком этапе эти переговоры на данный момент.

«Анахайм» готов договориться об обмене, если в сделку также дополнительно включат еще один актив.

Кэпхит форварда «Кэпиталс» составляет 5,7 миллиона долларов.